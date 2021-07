Onze chef wielrennen, nu Lefevere het lief van ‘de Loterij’ heeft afgepakt: “Dit Lotto-Soudal mist sexappeal en internationale uitstraling”

WielrennenHoe moet het verder de met de Lotto-ploeg? In 2023 wordt Soudal de nieuwe hoofdsponsor van het team van Patrick Lefevere en eind 2022 verliest ‘de Loterij’ dus de helft van zijn sponsorgeld. “Met jonge renners, minder geld en weinig resultaten zal het niet verbazen dat Lotto in 2023 de WorldTour de rug toekeert”, schrijft onze chef wielrennen Marc Ghyselinck hieronder in zijn commentaarstuk.