Onze chef wielrennen kijkt uit naar de Strade Bianche: “Pogacar kan niet wachten om de mooiste koers van het voorjaar te winnen”

WielrennenMorgen kunnen wielerliefhebbers opnieuw hun hartje ophalen, want dan wordt in en rond Siena de Strade Bianche gereden. In geen tijd uitgegroeid tot een klassieker op de wielerkalender, vindt ook onze chef wielrennen.

Wat hebben Philippe Gilbert, Tiesj Benoot en Wout van Aert gemeen? De vraag stellen aan de vooravond van de Strade Bianche, maakt het antwoord natuurlijk een binnenkopper. Alle drie hebben ze de Strade Bianche gewonnen. En zelfs al zijn de palmaressen van Gilbert en Van Aert ondertussen veel en veel groter geworden, veel mooiere koersen dan de Strade Bianche zal je er niet op vinden.

Mooi, in de betekenis van mooi. Want de tocht door het Toscaanse achterland van Siena is schilderachtig. De Italiaanse landschappen hebben van de Strade Bianche een instant klassieker gemaakt, zelfs al is hij nog maar vijftien keer gereden. En mooi, in de betekenis van topsport van het hoogste niveau. Want zelfs al is de Strade ‘maar’ 184 kilometer lang, voor velen is ze een ware martelgang. Ga maar na.

Vorig jaar, toen Mathieu van der Poel won, finishten 57 renners buiten tijd of haalden de eindstreep niet. Zelfs al ligt die in Siena, op de magnifieke Piazza del Campo, en heb je er dus wel wat voor over om daar te geraken. In 2020, het jaar waarin Van Aert zegevierde, is het makkelijker om het aantal renners te tellen dat wèl (op tijd) tot in Siena geraakte. Dat waren er precies 42. Het was natuurlijk bloedheet op de eerste dag van augustus, ruim veertig graden. En er werd, na maanden zonder koers, meteen gevlamd. Zodat renners om hun moeder riepen of, toen dat niet hielp, gewoon van hun fiets stapten.

Bij de opgevers vorig jaar was tweevoudig winnaar Michal Kwiatkowski. Bij de opgevers in 2020 was ook ex-winnaar Tiesj Benoot. Benoot en Kwiatkowski weten: je kunt in de Strade Bianche het beste en het ergste meemaken. Alle twee zijn ze er vandaag weer bij. Kwiatkowski kan zijn derde winnen, Benoot gaat voor de tweede winst. Sommigen rekenen Tiesj Benoot zelfs bij de favorieten. Dat komt na een overtuigend Belgisch openingsweekend in zijn nieuwe rol als helper van Wout van Aert. Benoot reed hard in de Omloop en hij reed opnieuw hard in Kuurne-Brussel-Kuurne. Maar dat was natuurijk niet koersen voor de overwinning wat hij deed.

Volledig scherm Tiesj Benoot maakte indruk tijdens het openingsweekend. © Photo News

Morgen in de Strade Bianche wordt dat anders. Dan is Tiesj Benoot wél een kopman. Wout van Aert is er namelijk niet bij. Van Aert kiest voor een zachtere aanloop naar zijn grote doelen Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Maandag komt hij aan de start van Parijs-Nice. De Strade Bianche volgt Van Aert in zijn zetel. En zag het er tot vrijdagmorgen naar uit dat Benoot het kopmanschap in de ploeg met Tom Dumoulin zou delen, dan staat hij er nu alleen voor. Dumoulin testte vrijdagmorgen namelijk positief op corona, vandaag kom hij niet aan de start.

Zegde ook af: Tom Pidcock. Pidcock is een ploegmaat van Michal Kwiatkowski. De wereldkampioen veldrijden blaakte donderdag nog van gezondheid en van goesting, vrijdag had hij last van een maagvirus. Exit Pidcock.

Het lijkt vooral tussen Julian Alaphilippe en Tadej Pogacar te zullen gaan. Alaphilippe is de winnaar van 2019. Pogacar neemt voor de vierde keer deel aan de Strade Bianche, vorig jaar werd hij zevende. Ook Pogacar kan niet wachten om de mooiste koers van het voorjaar aan zijn indrukwekkende erelijst toe te voegen.

Volledig scherm © Photo News

Poll Wie wint Strade Bianche? Tadej Pogacar

Julian Alaphilippe

Tiesj Benoot

Benoît Cosnefroy

Alessandro Covi

Matej Mohoric

Alejandro Valverde

Tim Wellens

Michael Gogl

Iemand anders Wie wint Strade Bianche? Tadej Pogacar (44%)

Julian Alaphilippe (22%)

Tiesj Benoot (18%)

Benoît Cosnefroy (2%)

Alessandro Covi (1%)

Matej Mohoric (2%)

Alejandro Valverde (0%)

Tim Wellens (5%)

Michael Gogl (1%)

Iemand anders (5%)

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.