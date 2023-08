Onze chef wielrennen kijkt met verbazing naar moddergooien: “Evenepoel is bij Soudal Quick-Step blijkbaar van hemel in hel beland”

INTERVIEW. Evenepoel neemt vandaag (tijdelijk?) afscheid van zijn regenboog­trui: “Het is triest, het is te vroeg”

Het is weer ‘Remco Time’. Na een maand isolatie in de Italiaanse bergen is Remco Evenepoel klaar voor een bijzonder drukke zomer. De wereldkampioen had heel wat te vertellen op zijn persbabbel voor de Clasica San Sebastian. Over het geflirt van Ineos. Over het duel met Jonas Vingegaard in de Vuelta. Over het WK met Wout van Aert. Over zijn laatste wedstrijd in de regenboogtrui.