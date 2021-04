Onze chef wielrennen is verbaasd door sprint van ‘koele’ Asgreen: “Lefevere weet alvast wie wie hij straks een verbeterd contract kan voorleggen”

Wielrennen Nathan en nonkel Edwig over ontbolste­ring van de nieuwe Van Hooydonck: “Wout is de eerste kopman die me aandacht geeft, Greg deed dat niet”

1 april Van Hooydonck. Er was een tijd dat een mens dan automatisch aan de Bosberg dacht, aan de twee overwinningen van Edwig (54) in de Ronde van Vlaanderen, aan zijn vier zeges in de Brabantse Pijl. Maar tijden veranderen: vandaag staat de naam voor Nathan (25), de meesterknecht van Wout van Aert. Nonkel en neef over de ontbolstering van de nieuwe Van Hooydonck. “Ik vind dat hij bij CCC drie jaar heeft verloren.”