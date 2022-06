Onze analist Tom Boonen over de toekomst van Tim Merlier bij Quick.Step en zijn ‘match’ met Jakobsen: “Wie van hen gaat de nummer één zijn?”

“Wat telt in een sprint? Als eerste over de streep komen. Al de rest is bijzaak. Sprinten gaat veel meer over timing dan over snelheid. Ik ben niet zeker dat Merlier gisteren de snelste was, ik denk zelfs van niet. Ik weet wel dat hij de meest efficiënte was. Tim is op een leeftijd gekomen dat hij tot de top in zijn vak behoort. Hij is één van de beste en meest efficiënte sprinters ter wereld. Hij heeft een heel goed inschattingsvermogen en bewaart zijn cool.”