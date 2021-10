Onze analist Thijs Zonneveld hangt het wielerjaar te drogen en kijkt vooruit: “Van Aert kan Giro of Vuelta winnen”

Wielrennen KOERS KORT. Danny van Poppel wint Mémorial Frank Vandenbrou­c­ke - De Marchi klopt landgenoot Formolo in Tre Valli Varesine

5 oktober Danny van Poppel (28) heeft in Binche de Mémorial Frank Vandenbroucke op zijn naam geschreven. De Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert knalde de rest van het pak - waaronder Mark Cavendish - uit het wiel op de slothelling en hield stand in de laatste hectometers. Voor Van Poppel, die volgend jaar uitkomt voor BORA-hansgrohe, was het de tweede zege van het seizoen. In augustus was hij al de beste in de GP Stad Zottegem.