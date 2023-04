Onze analist Michel Wuyts wint prestigieuze Nederlandse taalprijs Jean Nelissen Award: “De grootste eer die me al te beurt gevallen is”

KIJK. Michel Wuyts wint Jean Nelissen Award

De prestigieuze prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een sportjournalist met een bijzondere staat van dienst. Michel Wuyts kreeg de prijs uit handen van Eva van Agt, wielrenster bij Jumbo-Visma. “Dit is de grootste eer die me al te beurt gevallen is. Sterker nog: het is een enorme voldoening, een gloed die door me heen gaat. Ik krijg een stukje Jean Nelissen. Weet je wel wat dat is?”

De prijs draagt de naam van de overleden Jean Nelissen, een van de bekendste wielercommentatoren en verslaggevers van Nederland. En over Nelissen had Wuyts nog een leuke anekdote in petto. “Ik heb behoorlijk wat ‘Bourgondische slokjes' met Jean genuttigd. Eentje was heel bijzonder. Het was in Heerle, bij temperaturen van min vijf, min zes. Jean zei: ‘We hebben geen verwarming in onze commentaarcabine, we moeten hier weg. In de voetbalkantine hiernaast krijgen we zeker wel een koffietje, met ‘iets bij’.’ Dat was een cognac. We deden nog een tweede. En niemand hoorde dat thuis! Het ging alleen maar beter.”

Wuyts is wieleranalist, -columnist en -commentator voor HLN, Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws. Zo maakt hij ook dit voorjaar de scherpste en meest heldere analyses van de koers meteen na de klassiekers in HLN Live en in de wekelijkse podcast ‘Wuyts & Vlaeminck’. In zijn wekelijkse column schrijft Wuyts in z’n eigengereide stijl over wat hem die week is opgevallen in wielerland. En last but certainly not least is én blijft Wuyts uiteraard commentator: zo was hij op VTM al te horen tijdens de Ronde van Lombardije en het wielermonument Milaan-Sanremo, waar hij vorige maand aan de zijde van cocommentator Jan Bakelants Mathieu van der Poel nog naar de zege begeleidde. Tijdens de wintermaanden voorzag hij ook de voorbije Exact-crossen van kundig commentaar.

Met Hugo Camps (2016), het eind vorig jaar overleden journalistiek icoon en Het Laatste Nieuws-columnist, stond al een Belg op de erelijst. Tonny Strouken, Evert ten Napel, Herbert Dijkstra en Wiel Verheesen wonnen eerder de award.

KIJK. Zo begeleidde Michel Wuyts Mathieu van der Poel naar de zege in Milaan-Sanremo