Onze analist Michel Wuyts blikt vooruit op de Giro: “Ik verwacht veel van Girmay”

In het Hongaarse Budapest gaat vrijdag de Ronde van Italië van start. De 105e editie belooft een ware thriller te worden, want er is geen uitgesproken topfavoriet. Volgens Michel Wuyts wordt het een driestrijd. “Richard Carapaz, Simon Yates en João Almeida gaan er in principe bovenuit steken", weet onze analist. “Almeida is voorlopig bezig aan een bleek seizoen, maar ik weet uit ervaring dat het snel kan keren. Het zou zomaar eens kunnen dat hij beter voor de dag komt, dan iedereen denkt. Hij mag vooral niet te veel tijd verliezen in de eerste week. Met onder meer Formolo, Covi en Ulissi heeft hij een paar uitstekende helpers ter beschikking.”

“Verder moeten we ook Alejandro Valverde in de gaten houden. Ik beweer niet dat hij de Giro gaat winnen, maar het is toch altijd een man om rekening mee te houden. BORA-hansgrohe heeft een ‘lekker’ ploegje. Met Wilco Kelderman, Jai Hindley, Emanuel Buchmann en Lennard Kämna is dat een blok om in de gaten te houden. In de Tour gaan ze hoogstwaarschijnlijk de kaart Vlasov trekken. DSM heeft met Romain Bardet en Thymen Arensman ook twee interessante figuren in hun rangen.”

Quote Van der Poel kan in de eerste week de roze trui veroveren. De openingse­tap­pe is hem op het lijf geschreven en ook de tijdrit op dag twee moet hem liggen Michel Wuyts

Volledig scherm Joao Almeida droeg twee jaar geleden vijftien dagen de roze trui. De Portugees reed toen nog voor de ploeg van Patrick Lefevere, maar verdedigt dit seizoen de kleuren van UAE Team Emirates. © AFP

Speel mee met de Gouden Giro Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Renners om naar uit te kijken

Met Mathieu van der Poel en Biniam Girmay staan de winnaar van de Ronde van Vlaanderen en de beste van het pak in Gent-Wevelgem aan de start. “Van der Poel kan in de eerste week de roze trui veroveren. De openingsetappe is hem op het lijf geschreven en ook de tijdrit op dag twee moet hem liggen. In de Tour van vorig jaar heeft hij bewezen dat hij een goede tijdrit in de benen heeft. Van der Poel kan zich ook plaatsen in een sprint. Hij zal deze Giro aantrekkelijk maken. Het is niet de beste bezette Giro van de geschiedenis, maar er zijn wel een aantal spraakmakende figuren."

“Ik verwacht enorm veel van Girmay. We zullen te weten komen hoe ver zijn mogelijkheden reiken. We weten dat hij een goede sprint heeft en dat hij de koers goed leest. Ik zie hem eveneens meedoen voor de overwinning in heuvelritten. Hopelijk zien we hem ook eens op de voorgrond in het hooggebergte, want we weten niet wat de Eritreeër daar waard is.”

Volledig scherm Biniam Girmay. © Photo News

Landgenoten

Mauri Vansevenant, Edward Theuns en Thomas De Gendt zijn drie landgenoten die hopen op ritsucces en vooral de jonge West-Vlaming ziet Wuyts hoge ogen gooien. “Ik hoop dat Vansevenant een vrije rol krijgt, maar dat denk ik wel. Hij heeft tot nu toe vooral in dienst gereden van Evenepoel. Hij kan in deze Giro een paar keer aan zichzelf denken en kan zo zijn immense talent etaleren.”

Volledig scherm Mauri Vansevenant. © Photo News

Sprinters

“Caleb Ewan, Mark Cavendish en Arnaud Démare zijn in principe de drie snelste mannen van dit Giro-peloton. Démare is altijd goed in Italië, Cavendish wil bewijzen dat het succes in de Tour geen toeval was en Ewan is misschien wel de snelste man ter wereld. Ik denk wel dat ze alle drie vroegtijdig gaan afstappen in functie van de Ronde van Frankrijk.” Ook topsprinters Giacomo Nizzolo en Fernando Gaviria nemen deel aan de Ronde van Italië.

Volledig scherm Mark Cavendish. © AFP

Zelf je ploeg samenstellen? Speel mee met de Gouden Giro en maak kans op talloze mooie prijzen!

Speel mee met de Gouden Giro Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit artikel is u aangeboden door de Gouden Spelen. Goudenspelen.be is een website waar je fantasy sportgames kan spelen.