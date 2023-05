Ontspannen Evenepoel over roze trui, speciale schoenen en verdwenen twijfels: “Op zich maakt het niets uit wanneer je het roze pakt”

“Ik ben beter op dit moment dan ik vorig jaar was net voor de Vuelta.” Remco Evenepoel leeft vol vertrouwen toe naar de Ronde van Italië , die zaterdag van start gaat met een tijdrit. De kopman van Soudal-Quick.Step gaat op zoek naar zijn tweede zege in een grote ronde. Vanmiddag had hij een interview met onze man ter plaatse, Stijn Vlaeminck.

KIJK. Remco Evenepoel: “Meestal zijn de vlakste tijdritten de lastigste”

Remco Evenepoel lijkt klaar voor de Giro. De wereldkampioen staat vol vertrouwen aan de start en heeft geen schrik om al snel in de roze trui te belanden. “Als ik zaterdag al roze kan pakken, waarom niet? Het is een rittenkoers en dan wil je ook ritten winnen. Ik heb de Vuelta gewonnen toen ik na zes etappes de rode trui pakte, we hebben met de ploeg dus bewezen dat we de koers kunnen dragen. Op zich maakt het niets uit, wanneer je de trui hebt. Je moet hem na de laatste dagen hebben, want daar ligt het zwaartepunt”, aldus Evenepoel.

KIJK OOK. Remco Evenepoel: “Roze trui en witte broek is niet de mooiste combinatie”

Soudal-Quick.Step bouwde op korte tijd een klassementsploeg rond Evenepoel. Vorig jaar in de Vuelta bewezen ze dat ze de opdracht tot een goed einde kunnen brengen. “Ik kan geen kwaad woord over mijn ploegmaats zeggen. We hebben iets meer rouleurs dan in de Vuelta. Gasten als Ballerini en Cerny zijn dus wel op hun plaats. We hebben een uitgebalanceerde ploeg. Op papier hebben we een sterke ploeg, misschien wel de sterkste. Ik heb vertrouwen in de jongens. Ik zie mijn teamgenoten meer als vrienden dan als ploegmaten. We zijn drie weken samen onderweg en het is mijn verantwoordelijkheid om de sfeer goed te houden”, sprak een ontspannen Remco.

“Mijn zege in Luik heeft geen druk weggenomen na de mindere klassieke lente van de ploeg. Het was vooral een bevestiging van mijn vorm op dat moment, net zoals San Sebastian dat was voor de Vuelta van vorig jaar. Het was ook niet echt een kwestie van het klassieke seizoen te redden, want ons hoofd zat in Luik al bij de Giro. Het paste allemaal in de voorbereiding op de Ronde van Italië. Ik zie het daarom niet echt als onderdeel van de klassieke lente. Die overwinning was natuurlijk wel goed geweest om het vertrouwen in de ploeg die hier aan de start staat nog meer aan te wakkeren.”

KIJK OOK. Remco Evenepoel: “Als alles goed verloopt, kan ik de Giro winnen”

Coronavirus als spelbreker

Het beestje dat ook de komende drie weken weer een rol zal spelen baart Evenpoel geen grote zorgen, maar voorzichtigheid is troef: “We zullen de bubbel zo klein mogelijk houden en wat terugvallen op het protocol van de Vuelta. Mondmaskers en handen wat meer wassen. Het virus is er nog en dus moet iedereen zijn bijdrage leveren, ook de organisatie en journalisten.”

Quote Ik hoop beter te zijn dan Roglic in het tijdrijden en even goed bergop. Dat is hopelijk het recept om deze koers te winnen. Remco Evenepoel, Soudal-Quick.Step

Er werd al veel over geschreven, maar hoe denkt de kopman van Soudal-Quick.Step zelf over de verwachte tweestrijd met Primoz Roglic? “Ik had twijfels of ik Roglic aan zou kunnen bergop, maar sinds Catalonië is dat weg. Ik hoop beter te zijn dan hem in het tijdrijden en even goed bergop, dat is hopelijk het recept om deze koers te winnen. Natuurlijk is Roglic olympisch kampioen tijdrijden. Ik heb de laatste weken goed gewerkt in Tenerife. Ik sta nog wat meer op gewicht, dus er zijn nog een paar procentjes bijgekomen in vergelijking met Catalonië.”

Hij houdt uiteraard ook rekening met andere concurrenten. “Ineos heeft een duidelijk plan met Thomas, denk ik. BORA-hansgrohe, Bahrain-Victorious en UAE Team Emirates zijn minder makkelijk te lezen, zij hebben meerdere pionnen om mee te schuiven. Er kunnen verrassende tactische plannen in werking treden. Het kan de koers er alleen maar opener mee maken. Met de ploeg zijn we daar wel op voorbereid: we zullen ons door niets laten verrassen.”

Tot slot kwam hij nog terug op de tijdrit van zaterdag. “Het klimmetje aan het eind is niet zo makkelijk nadat je 18 kilometer voluit bent gegaan. Het is een tijdrit die me ligt, want er zijn weinig recuperatiepunten in. Jongens als Ganna en Küng worden de grote favorieten, denk ik. Mijn doel is om zoveel mogelijk tijd te pakken op mijn concurrenten voor het klassement, daarna kijk of het mogelijk is om daarmee ook de rit te winnen.”

KIJK OOK. Het volledige interview met Remco Evenepoel

Hoe schat jij de Ronde van Italië in? Registreer nu jouw droomploeg via de Gouden Giro en maak kans op prachtige (geld)prijzen.

Speel mee met de Gouden Giro Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © VTM Nieuws