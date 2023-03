Ontsnapte Van Aert aan diskwalificatie na smeren van ketting? “Zou wel heel kinderachtig geweest zijn”

Een niet zo opvallend, maar bijna wedstrijdbepalend beeld op 22 kilometer van de finish in de E3 Saxo Classic. Wout van Aert riep de volgwagen bij hem om zijn ketting wat te smeren. “Ik zat met een schakelprobleem", zei hij er nadien zelf over. De mecanicien van dienst deed z'n werk en even later regelde Van Aert de sprint tegen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Eind goed al goed.

Maar had Van Aert strikt genomen niet gediskwalificeerd moeten worden? Volgens het UCI-reglement is het namelijk niet toegelaten om de ketting te smeren vanuit een rijdende volgwagen. ‘Een renner mag enkel mechanische assistentie krijgen wanneer hij achteraan zijn groep rijdt of stilstaat, wat zijn positie in de wedstrijd ook is’, klinkt het in artikel 2.3.030 van het reglement voor eendagskoersen. ‘Het smeren van de ketting vanuit een rijdend voertuig is verboden.’ Als sanctie voor de renner in kwestie spreekt de UCI over een geldboete van 500 Zwitserse frank, een aftrek van 100 UCI-punten én diskwalificatie. Van Aert reed wel degelijk achteraan zijn groep, maar zijn ketting werd toch duidelijk gesmeerd.