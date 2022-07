Ongeziene beelden tonen zware valpartij in Commonwealth Games: BORA-renner aan hoge snelheid in publiek gekatapulteerd, toeschouwers gewond

De bekendste naam van de twee is Matthew Walls, die op de Olympische Spelen van Tokio nog goud pakte in het omnium. De Brit van BORA-hansgrohe deed vandaag in het Lee Valley VeloPark in Londen mee aan de scratch, maar toen ging het gruwelijk mis. Walls moest hoog in de piste om een val te ontwijken, maar werd daarbij over de boarding aan hoge snelheid in het publiek gekatapulteerd. Walls zelf moest een halfuur verzorging krijgen alvorens afgevoerd te worden naar het ziekenhuis. Bij de crash geraakten ook collega-renner Matthew Bostock en enkele toeschouwers gewond. Over hun huidige toestand is vooralsnog niets bekend.