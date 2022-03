Ongezien! Christophe Laporte wint openingsetappe Parijs-Nice na indrukwekkend nummer Jumbo-Visma - Van Aert: “Deze overwinning zal ik me nog lang herinneren”

Gisteren won Tadej Pogacar op verbluffende wijze de Strade Bianche. De Sloveen neemt het vanaf morgen op tegen Remco Evenepoel in de Tirreno Adriatico, maar vandaag begon er een andere rittenkoers. De 80ste editie van Parijs-Nice ging van start met een ‘vlakke’ etappe. De snelle mannen leek vooraf voor de ritoverwinning te kunnen sprinten, maar in de slotfase moesten de renners twee keer de Côte de Breuil-Bois-Robert (1,2 km aan 6%) bedwingen. De laatste beklimming lag op zes kilometer van de streep. Landgenoten Wout van Aert en Jasper Philipsen behoorden tot het kransje favorieten. Verder was het ook uitkijken naar snelle mannen Fabio Jakobsen, Bryan Coquard, Sam Bennett, Dylan Groenewegen, Sonny Colbrelli, Mads Pedersen en Matteo Trentin.

Colbrelli en Hayter hadden geen goede dag en moesten nog voor de slotklim lossen door het verschroeiende tempo van Mike Teunissen en Nathan Van Hooydonck in dienst van Wout van Aert. Op de slotklim maakte Laporte indruk en reed hij iedereen los uit het wiel. Enkel Van Aert, Roglic en Stybar konden volgen. Toen ook Stybar moest afhaken, reden Van Aert, Roglic en Laporte met drie naar de streep. Laporte kreeg de overwinning cadeau en is de eerste leider. Wat een demonstratie!

Van Aert: “Laporte heeft deze overwinning afgedwongen”

“Het was ons plan om hard te gaan op de laatste klim”, aldus Wout van Aert. “Het moest lastig zijn om de sprinters overboord te gooien. Het was geen extreem zware klim, dus moesten we meteen tempo maken. Dit zal toch wel bijblijven. Meestal gaat maar één iemand met de eer lopen, maar dit is speciaal. Het zou raar zijn moesten we voor de overwinning gesprint hebben. Cristophe (Laporte, red) heeft deze overwinning afgedwongen. Op de klim zette hij iedereen onder druk.”