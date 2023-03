“Ongekende taferelen voor wedstrijden op dit niveau”: wielermedia over de unieke teamspirit bij Jumbo-Visma

De krachttoer van Christophe Laporte en Wout van Aert in Gent-Wevelgem heeft voor weerklank gezorgd in de internationale wielerpers. Wat denken ze in het buitenland van de geste van Van Aert en de suprematie van Jumbo-Visma? “Van Aert is de ideale teamplayer, een kopman die er ook op gericht is om de renners om hem heen beter te laten presteren.”

KIJK. Johan Museeuw over Gent-Wevelgem: “Ik had het in Van Aert z’n plaats niet gedaan”

La Gazzetta dello Sport: “Nobele geste Van Aert is tekenend voor het moderne wielrennen”

De Italiaanse sportkrant met het roze papier spreekt niet van de Grote Drie, maar van de Grote Vijf. “Het zijn de sterren, die vanaf ze een rugnummer opspelden favoriet zijn en bijna altijd winnen: Pogacar, Roglic, Evenepoel, Van der Poel en Van Aert. Ze zijn zo sterk dat zij bepalen wie wint, zoals gisteren ook gebeurde in Gent-Wevelgem. Van Aert schonk een zekere zege in de kasseiklassieker aan zijn ploegmaat. Is dat wel juist? De puristen zullen hun neus ophalen, want een ongeschreven wet in het wielrennen schrijft voor dat de sterkste moet winnen.”

“Maar in de geste van Van Aert schuilt het nieuwe wielrennen. Gisteren was er ook een knuffel tussen Roglic en Evenepoel. Ze bekampten elkaar een hele week lang om dan in een soort ‘derde helft’ elkaar te knuffelen. Van Aert deed hetzelfde door een klassieker toe te kennen aan zijn meesterknecht. Een slimme investering in zijn eigen toekomst. Van Aert zit met z’n hoofd bij de Ronde van Vlaanderen, zijn ploeg zal zich nu 110 procent geven om die twee andere fenomenen Van der Poel en Pogacar te verslaan.”

Volledig scherm . © La Gazzetta dello Sport.

Wielerflits: “Van Aert is de ideale teamplayer bij Jumbo-Visma”

Bij de Nederlandse wielerwebsite ‘Wielerflits’ analiseert journalist Raymond Kerckhoffs de gebeurtenissen. “Onder de hashtag #samenwinnen probeert Jumbo-Visma niet alleen qua slogan in de voetsporen van het machtige Mapei te treden, de laatste jaren doen ze het ook met daden. Voor de derde keer in 384 dagen wist de geel-zwarte brigade een dusdanige situatie in een belangrijke WorldTour-wedstrijd te creëren dat de zege in onderling overleg verdeeld kon worden.”

“In Gent-Wevelgem mocht Wout van Aert de beslissing nemen en hanteerde hij de wetten van heers en verdeel zoals alleen de grote kampioenen dit doen. Door op een zelfbewuste manier de koers aan zijn meesterknecht Laporte te schenken. Duidelijk is dat Van Aert de ideale teamplayer bij Jumbo-Visma is. Zijn aandeel in het totale succes van de ploeg is groter dan de buitenwereld in de gaten heeft. Van Aert is een kopman die er ook op gericht is om de renners om hem heen beter te laten presteren. Hij is slim genoeg om te weten dat hij altijd de grootste winnaar is wanneer iedereen in het teambelang denkt.”

Volledig scherm © Photo News

Cycling Weekly: “De stempel van Jumbo-Visma”

“De geschiedenisboeken zullen Laporte als winnaar op de erelijsten vermelden, maar de overwinning in Gent-Wevelgem draagt vooral de stempel Jumbo-Visma”, schrijft website ‘Cycling Weekly’. “Het was een kenmerkend staaltje dominantie van de Nederlandse wielerploeg in Vlaanderen. De overwinningstocht deed denken aan die van de E3 Saxo Classic vorig jaar. Toen reed hetzelfde duo in een koppeltijdrit weg, alleen was het toen aan Van Aert om te winnen.”

Volledig scherm © Photo News

L’Équipe: “Laporte d’Honneur”

De ‘Poort van Eer’ parafraseert de Franse sportkrant ‘L’Équipe’ op haar frontpagina. “Na een gezamenlijke raid van 50 kilometer schonk Wout van Aert Christophe Laporte de zege in Wevelgem. Het is pas de vierde Franse overwinning in de Vlaamse klassieker. Het is door de totale dominantie van Jumbo-Visma dat Laporte kon en mocht winnen. Bron van ergenis ook voor Patrick Lefevere, de man die 25 jaar lang het wielrennen domineerde onder de slogan ‘Vincere Insieme’ (samen winnen, red.). Nu ziet hij een andere ploeg dan de zijne dat ook in de praktijk omzetten.”

AD: “Ongekende taferelen in Gent-Wevelgem, maar met een hoger doel”

“Ongekende taferelen voor wedstrijden op dit niveau”, klinkt het bij ‘Algemeen Dagblad’ in Nederland. “Alhoewel, Jumbo begint er langzaam een handelsmerk van te maken. Vorig jaar tijdens de eerste etappe in Parijs-Nice deden ze het zelfs met zijn drietjes, toen ook met Primoz Roglic erbij. Ook vorig jaar: Van Aert en Laporte die gebroederlijk over de streep kwamen bij de E3-prijs, toen won Van Aert.”

Bij onze Nederlandse zusterkrant weten ze dat er bij Jumbo-Visma een hoger doel is. “Met aanstaande zondag de Ronde van Vlaanderen en een week later Parijs-Roubaix komen pas de échte piekmomenten in het voorjaar eraan. Wielermonumenten die Jumbo-Visma nog niet won in de inmiddels indrukwekkende recente geschiedenis van de ploeg. Al maanden gaat het binnen de ploeg juist om díe wedstrijden.”

Volledig scherm © BELGA