Ondertussen “mijmert” Van Aert de kilometers aan elkaar - Sloveense bondsdirecteur: “Pogacar zal weer koersen voor de Tour”

Terwijl de Giro verder z'n beslag kent, is Wout van Aert naarstig aan het trainen in Spanje. De eerste week van zijn hoogtestage in Sierra Nevada zit erop, nog twee te gaan. Niet alleen Van Aert, maar ook Tadej Pogacar zou weer aan het fietsen zijn met het oog op de Tour.

Eerst het grote nieuws: Tadej Pogacar zou weer op de fiets zitten na zijn polsbreuk in Luik-Bastenaken-Luik. Het is niet duidelijk of dat met zijn ploegmaats is. UAE Team Emirates is dezer dagen net als Jumbo-Visma op stage met de Tourkern. De Sloveen figureert in elk geval niet op foto’s die de ploeg en de renners (Ayuso, Grossschartner, Majka, Stake Laengen en Soler) delen op hun sociale media-kanalen.

Ploegbaas Mauro Giannetti had vorige week bij ‘La Gazzetta dello Sport’ laten optekenen dat Pogacar deze week wellicht weer voor het eerst op de rollen zou fietsen. Voluit trainen op de weg zou ten vroegste voor begin juni zijn, vijf weken na zijn val Luik-Bastenaken-Luik. Een rittenkoers als ultieme voorbereiding op de Tour blijft hoogst twijfelachtig. En toch: andere bronnen beweren dat Pogacar daar mogelijk wel klaar voor raakt.

Enter Martin Hvastija, de directeur van de Sloveense wielerbond die de wenkbrauwen deed fronsen met uitspraken in een podcast over de opgave van Remco Evenepoel in de Giro. In diezelfde podcast beweerde Hvastija ook dat Pogacar in juni weer aan koersen zal toekomen en dat een rittenkoers voor de start van de Tour mogelijk is. “Ik mag alleen niet zeggen welke wedstrijd”, aldus Hvastija. Twee plausibele opties: de Ronde van Zwitserland (11-18 juni) en de Ronde van Slovenië (14-18 juni).

Van Aert op Sierra Nevada

Ondertussen zit de concurrentie niet stil. Jumbo-Visma is zijn Tour-kern ook aan het klaarstomen. Met dank aan Wout van Aerts Strava-account kunnen we zelfs een heus stagedagboek samenstellen van de eerste week op hoogte. De mannen van Jonas Vingegaard reden de voorbije week 827,4 kilometer en legden daarbij 21.838 hoogtemeters af. Van Aert en co vertoeven normaliter nog twee weken op stage in Spanje.

De Stravagegevens van Wout van Aert op een rij • 9 mei: 77,3 km - 2.420 hoogtemeters

• 10 mei: 6,45 km lopen in groep

• 10 mei: 119 km - 2.707 hoogtemeters

• 11 mei: 26,9 km - 815 hoogtemeters

• 12 mei: 113,8 km - 3.506 hoogtemeters

• 13 mei: 105 km - 3.346 hoogtemeters

• 14 mei: 7,4 km lopen

• 14 mei: 188,8 km - 3.606 hoogtemeters

• 15 mei: 39,2 km - 1.056 hoogtemeters

• 16 mei: 94,9 km - 2.494 hoogtemeters

• 16 mei: 62,5 km - 1.888 hoogtemeters

__________________________________________ Totaal: 827,4 km - 21.838 hoogtemeters (+ 2 loopjes samen goed voor bijna 14 km)

