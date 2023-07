Ondertussen bij Soudal Quick-Step: Van Lerberghe verlengt, maar wie zijn de renners uit de top 15 van de Tour waar Lefevere aan denkt?

KIJK. Patrick Lefevere over de Vuelta-deelname van Evenepoel: “Beslissing op ploegstage gevallen”

Er hangt ook een eerste inkomende transfer in de lucht. De 27-jarige Ayco Bastiaens uit Aalst stapt over van het opleidingsteam van Alpecin-Deceuninck. Bastiaens staat bekend als een hardrijder en zou bij de ploeg van Lefevere de rol kunnen vervullen om lang op kop van het peloton te kunnen rijden, zoals Tim Declercq doet in deze Tour.

Kopman Remco Evenepoel wil echter vooral klimmende versterking. De 20-jarige William Junior Lecerf komt over van de opleidingsploeg, maar de vier gedroomde targets zijn inmiddels uit de markt. Matteo Jorgenson trekt van Movistar naar Jumbo-Visma, Pavel Sivakov verlaat Ineos-Grenadiers voor UAE, Carlos Verona ruilt Movistar in voor Ineos-Grenadiers en onze landgenoot Laurens De Plus is zo goed als rond voor een verlengd bedrijf bij Ineos-Grenadiers, dat ook al dicht staat bij Tobias Foss.

De Fransman Geoffrey Bouchard van AG2R-Citroën was/is een piste voor Soudal Quick-Step. Bouchard (31) werd in 2021 al eens veertiende in de Vuelta en won ook het bergklassement in de Giro en de Vuelta. Bouchard kwam in de Dauphiné echter stevig ten val en brak daarbij een rib. Lefevere zegt dat hij bezig is met één of twee renners die nu in de Tour top tien of top vijftien rijden. Dat is Bouchard niet.