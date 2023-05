Ondertussen bij de wereldkampioen: Remco Evenepoel trekt er dikke week na Giro-exit opuit met z’n vrouw Oumi

Van Aert, die in Spanje in de sneeuw traint, over gehackt Twit­ter-ac­count Jum­bo-Vis­ma: “Niets mee te maken”

In de koers is Jumbo-Visma vaak ongrijpbaar, maar op sociale media ligt dat wel even anders. Het Twitter-account van de Nederlandse ploeg is namelijk in handen van hackers gevallen. “Niets mee te maken”, laat Wout van Aert vanuit een winterse Sierra Nevada weten.