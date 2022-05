Ondanks zware concurrentie van budgettair krachtigste teams uit de WorldTour: Alpecin-Fenix zet vol in op Dylan Teuns

Dylan Teuns is ‘hot’ op de transfermarkt. De logica zelf, want één van de weinige renners uit de top dertig van de UCI-wereldranking die einde contract is én zich voorlopig nog nergens heeft geëngageerd. Samen met Tim Merlier van het beste van wat het internationale peloton op dit moment aan vacante Belgische topkwaliteit te bieden heeft. Imponerend laureaat van de Waalse Pijl en een etappe in de Ronde van Romandië dit seizoen. En in het verleden winnaar van (berg)ritten in de Tour, de Dauphiné en de Ronde van Polen, waar hij ook het eindklassement inpalmde. Een veelwinnaar kun je Teuns bezwaarlijk noemen. Maar áls hij uitpakt, is het op het allerhoogste niveau. En met glans en panache.

Quote We zoeken jongens die bergop kunnen, maar geen klasse­ments­ren­ners zijn. Die in Luik-Bastenaken-Luik of Lombardije kunnen scoren. Of zelfs in een bergrit in een grote ronde. Philip Roodhooft, teammanager van Alpecin-Fenix, bij Wielerflits.be

Naast Van der Poel

Dat is ze ook bij Alpecin-Fenix niet ontgaan. De ploeg zet volgend jaar eindelijk de zorgvuldig voorbereide stap richting WorldTour en werkt achter de schermen druk aan de uitbouw en versterking van zijn klassieke kern. Beoogd profiel: iemand die huidig kopman Mathieu van der Poel in zíjn (Vlaamse) wedstrijden kan vergezellen tot diep in de finale. En hem in het ietwat zwaardere (Ardense) werk druk van de schouders haalt of zelfs vervangt als spilfiguur. Letterlijk heeft teammanager Philip Roodhooft het in een interview met Wielerflits.be over “jongens die bergop kunnen, maar geen klassementsrenners zijn. Die in Luik-Bastenaken-Luik of Lombardije kunnen scoren. Of zelfs in een bergrit in een grote ronde.”

Namen noemt Roodhooft niet. Maar bronnen bevestigen ons dat Teuns zeker op de longlist staat. Hij past dan ook perfect in het plaatje. Naast zijn fraaie zegereeks reed hij in het verleden ook al podium in de Ronde van Lombardije (3de in 2018) en top tien in de Omloop (5de in 2019), Gent-Wevelgem (10de in 2020), de Ronde van Vlaanderen (6de in 2022), de Brabantse Pijl (7de in 2018 en 2021, 8ste in 2022), de Amstel Gold Race (10de in 2022) en Luik-Bastenaken-Luik (6de in 2022, 9de in 2019). In die zin is Teuns in de klassiekers een veiligere belegging dan zijn gouw- en generatiegenoot Tim Wellens, aan een aflopend verhaal toe bij Lotto-Soudal.

Volledig scherm Bij Alpecin-Fenix kan Teuns in het klassieke eendagswerk de ideale co-kopman worden naast Mathieu van der Poel. © AP

Teams als Jumbo en Ineos

Toch wordt de realisatie van de transfer voor Alpecin-Fenix geen koud kunstje. Teuns mag namelijk behoorlijk wat kosten. Terecht, want in deze fase van zijn carrière is het hoog tijd om zijn marktwaarde ten volle te verzilveren. Wat inhoudt dat de moordende concurrentie hoofdzakelijk moet worden gezocht in het topsegment van de WorldTour. Lees: bij de teams met de grootste budgetten à la Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers en UAE Emirates – skip Bahrain-Victorious, want bijtekenen in eigen huis is geen optie voor Teuns. Quick.Step-Alpha Vinyl zou daar ook kunnen worden bijgerekend, maar Patrick Lefevere liet al verstaan dat hij wat dat betreft weinig of geen overschot heeft. Lotto kan, bevrijd van de zware loonlast van Gilbert en Wellens, mogelijk een uitstekende zaak doen. Maar lijkt, net als Intermarché-Wanty-Gobert, toch eerder op een financieel onhaalbare kaart te stuiten.

Teuns, momenteel op stage op Tenerife, en zijn manager Billy Reynders gunnen zichzelf rustig de tijd om alle voorstellen zowel sportief als financieel grondig te bestuderen en tegen elkaar af te wegen en uiteindelijk de juiste keuze te maken. Een doorbraak is hoe dan ook nakend. Uit welke hoek komt het ‘offer he can’t refuse’?

Volledig scherm Dylan Teuns won dit voorjaar op indrukwekkende manier de Waalse Pijl en was ook zesde in de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik © BELGA

Volledig scherm © Photo News