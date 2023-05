Ondanks val haalt Pidcock zijn slag op mountainbike, ook Pieterse zegeviert in haar eerste MTB-wedstrijd

Alle ogen waren opnieuw gericht op olympisch kampioen Tom Pidcock, die vrijdag in extremis - hij ging als laatste van start - de shorttrack op zijn naam schreef. Een wereldbekerwedstrijd start op vrijdag altijd met een shorttrack, een verkorte wedstrijd (maximum 25 minuten) op een breed en technisch parcours die de startvolgorde voor de wedstrijd op zondag bepaalt. Pidcock mocht door die overwinning op vrijdag dus als eerste starten in de cross-countrydiscipline, waar er punten te rapen vallen in aanloop naar de Olympische Spelen.

Het was Luca Schwarzbauer die het best uit de startblokken schoot in een regenachtig wedstrijdbegin. Tom Pidcock liet nog de Duitser nog even lopen en ontbond zijn duivels op een steile klim in de derde ronde. Schwarzbauer pufte, plooide en plafonneerde uiteindelijk. Fransman Joshua Dubau deed dat niet en ging vlotjes mee met de olympisch kampioen.

Het Frans-Britse duo leek twee ronden lang elkaars evenknie, totdat de veldrijder uitpakte met een technisch hoogstandje in de wortelige afdaling. ‘Pidders’ sloeg een gaatje, maar niet veel later liep het mis. Eerst schoof z'n voorwiel weg op een glibberige rots, daarna smakte hij in de afdeling tegen de grond. Een geluk bij een ongeluk voor Dubau, die de aansluiting vond en het hazenpad koos.

Pidcock bewees dat hij tegen een stootje (of twee) kan en klampte opnieuw aan bij de Fransman. Hoe graag de één de ander uit het wiel wou kletsen, het gebeurde maar niet. Dan maar alles zetten op de laatste ronde.

Pidcock wachtte geduldig af tot halfweg finale ronde en pakte uit met een snedige versnelling. Dubau moest lossen, waarop de Brit het zegegebaar mocht maken. De 23-jarige alleskunner volgt zo zichzelf op als winnaar.

Volledig scherm Ondanks stuurfoutjes volgt Tom Pidcock zichzelf op in de bossen van Nove Mesto, Tsjechië. © Eurosport

Pieterse kan het ook op mountainbike

Doet Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) een belletje rinkelen? De beloftevolle veldrijdster wou het eens proberen op een andere fiets en snelde naar de zege in haar allereerste MTB-wedstrijd.

Ex-wereldkampioene Evie Richards leek goed op weg om solo te finishen in Nove Mesto, totdat een lekke band daar anders over besliste. Puck Pieterse en Pauline Ferrand-Prévot namen met plezier de leiding over en ze zouden nooit meer in het vizier van Richards komen.

Ferrand-Prévot sprak haar ervaring aan en sloeg een kloofje in de laatste afdaling. De Nederlandse gaf zich niet zomaar gewonnen en wipte toch nog over de Francaise. Pieterse gaf de leiding niet meer uit handen en gooide als eerste haar wiel over de streep. Ferrand-Prévot bolde binnen op vijf luttele seconden, Loana Lecomte maakte het Frans feestje compleet met een derde plaats.

Volledig scherm Puck Pieterse kan het ook op haar mountainbike. © Twitter UCI MTB