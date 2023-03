Ondanks afgelasting staat Vingegaard, net als vorig jaar, tegenover ijzersterke Pogacar: “Maar wie won in juli de Tour?”

Pogacar? Of alsnog Vingegaard? Hoe het zondagnamiddag ook afloopt, indicatief voor de Tour wordt deze Parijs-Nice niet, menen ze bij Jumbo-Visma. Pro memorie: “Vorig jaar versloeg Tadej Jonas in Tirreno-Adriatico. Maar wie won in juli?”

Jonas Vingegaard kreeg vandaag alvast niet de kans om wat van zijn achterstand weg te peuzelen. Met dank aan venijnige windvlagen tot liefst 130 km/u in de Alpes-Maritimes, die eerst tot inkorting en later tot integrale annulatie van de zesde rit leidden. “Aan ons hotel in de buurt van La Colle-sur-Loup leek er niets aan de hand. Graad of twintig, stralende zon. Maar onderweg voelden we toch een paar keer dat onze teambus bijna van de weg af werd geblazen”, aldus Grischa Niermann, ploegleider van Jumbo-Visma.

“Ik zag ook foto’s passeren van omgewaaide bomen langs het parcours. Correcte beslissing dus, in het belang van de veiligheid van de renners.” Jammer, want de Franse ‘tappa dei muri’ oogde aantrekkelijk. En bracht Pogacar zowaar op zijn hoede. Niermann: “Ja, maar als ik op voorhand een rit had moeten aanduiden die heel erg geknipt was voor Tadej, dan déze wel. Dit was niet de dag waarop wij dachten: ‘Jonas gaat ‘effe’ 50 kilometer soleren.”

Zeker niet na de gebeurtenissen van woensdag op La Loge des Gardes. Waar Vingegaard op gelijkaardig terrein (te) snel geïsoleerd raakte, in de succesflow van zijn team wat overmoedig acteerde - ‘nu is het mijn beurt’ - en lik op stuk kreeg van zijn grote rivaal. “Tuurlijk was hij ontgoocheld”, knikt Niermann. “Hij startte met hoge ambities, maar kwam zichzelf daar een beetje tegen. Jonas had niet zelf mogen aanvallen. En iets meer in de tank moeten houden om te kunnen reageren op Tadej. Maar da’s praat achteraf, natuurlijk. Hij heeft zich gebaseerd op zijn (goeie) gevoel en is er volledig voor gegaan. Vechtend voor wat hij waard was, op karakter. Op anderhalve kilometer van de streep was het op. Hij overschreed zijn limiet en betaalde dat cash. Er was er eentje beter. Niks mis mee. Ook dát is wielrennen.”

Quote Pogacar heeft niet voor niks al zoveel koersen gewonnen in zijn leven. En zeker in lentevorm is hij altijd sterk, weten we uit ervaring. Grischa Niermann, ploegleider Jumbo-Visma

0.46. Veel is het niet. En tegelijk wel tegen déze Pogacar. “Hij heeft niet voor niks al zoveel koersen gewonnen in zijn leven”, merkt Niermann op. “En zeker in lentevorm is hij altijd sterk, weten we uit ervaring.” Maar in Parijs-Nice weet je het nooit. Er zijn er al wel meer door het ijs gezakt in het traditioneel zware, verraderlijke slotweekend. “We kunnen erover meepraten. Vraag het Primoz maar (die twee jaar geleden het geel in de laatste rit verloor aan Schachmann en vorig jaar in dezelfde etappe werd ‘gered’ door Wout van Aert, red.)”, lacht Niermann. “Ook zondag (door het onherbergzame achterland van Nice) lijkt meer op maat van Tadej.” Zaterdag dan maar, met finish op Col de la Couillole, meer Vingegaards ‘dada’? Niermann: “15,7 kilometer aan gemiddeld 7,1%: wat mij betreft had de klim nog wat steiler mogen zijn. Wel een mooie inspanning. Van het soort dat Jonas normaal gezien altijd wel goed verteerd.”

Hoe dan ook zal na afloop, wat het resultaat ook mag zijn, geen paniek in ‘t kot sluipen bij Jumbo-Visma. Daarvoor ligt de Tour nog té ver weg. “Ik heb de voorbije nachten prima geslapen, hoor”, lacht Niermann. “Omdat we absoluut tevreden zijn over Jonas’ huidige conditiepeil. Hij heeft een solide basis. Dat bewees hij al in O Gran Camiño. De Ronde van Frankrijk blijft zijn hoofddoel, wat niet wegneemt dat hij in de aanloop ook in andere wedstrijden goed wil presteren. Reden waarom hij hier niet het hoofd laat hangen. En blijft hopen en strijden tot het einde. Wordt hij geklopt door Pogacar? ‘So be it’. Dat gebeurde vorig jaar ook in Tirreno-Adriatico. Volstrekt kansloos was hij daar tegen Tadej. Maar wie won uiteindelijk in juli?”

Zo kwam de afgelasting in Parijs-Nice tot stand Geen zesde etappe vandaag in Parijs-Nice. Door aanhoudende windvlagen heeft de organisatie beslist om de rit uit veiligheidsredenen te annuleren. De etappe werd eerder op de dag al stevig ingekort. De zesde etappe van Parijs-Nice diende zich aan als een nieuw duel tussen Pogacar en Vingegaard. Het was klimmen geblazen. Helaas voor de renners was het eerder de wind die fel blies. Voor de start van de etappe oogden de renners al gezond gespannen. Geletruidrager Tadej Pogacar noemde het “de meest gecompliceerde rit van allemaal.” Van start tot finish zou het peloton bij de pinken moeten zijn. Het gevaar kon om elke hoek schuilen. Volledig scherm © BELGA Nog voor de etappe van start ging in Tourves, volgde er al een communiqué waaruit bleek dat de rit flink zou worden ingekort. De etappe van maar liefst 197 kilometer werd maar liefst met 80 kilometer ingekort. Om het opgetrommelde publiek toch te entertainen, trokken de renners eerst nog naar het startpodium en reden ze de eerste paar kilometers in de oorspronkelijke startplaats. Nadien sprongen ze op de bus naar Montaroux. Daar zou op kilometer 117 de nieuwe start gegeven worden. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Maar de wind ging allesbehalve liggen. Terwijl de renners op de bus zaten naar de nieuwe startplaats, nam de organisatie de beslissing om de wedstrijd definitief te annuleren. “Na meerdere opties te overschouwen, zijn we tot de beslissing gekomen om de zesde etappe te schrappen. We willen de veiligheid van de renners kunnen garanderen. De harde wind, die voor omgevallen bomen zorgde, maakte de afgelasting onvermijdelijk”, aldus de organisatie.

