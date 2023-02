Omloop is tussenhalte op weg naar grotere doelen voor Lotte Kopecky, maar: “Ik wil hem op mijn palmares”

“Ik heb er evenveel zin in als jullie”, zegt een glunderende Lotte Kopecky (27) in de aanloop naar de voorjaarsklassiekers. Samen met een versterkt SD Worx staat ze gemotiveerd aan de start. “Een goed gevoel primeert, maar een kans op winst grijp ik met beide handen.”

Na het EK baanwielrennen ben je met de ploeg naar Calpe getrokken. Hoe is de stage verlopen?

“Dat weekje Spanje heeft mij echt deugd gedaan, zowel fysiek als mentaal. Het was goed om nog een week door te brengen met de ploeg met wie we het seizoen aanvatten. Ook op conditioneel vlak was het een goede stage. Ik heb nog een paar percenten kunnen toevoegen aan mijn conditie, vooral op die langere inspanningen bergop.”

Deze winter maakte Lorena Wiebes de overstap naar SD Worx. Maar als je de ploeg voor de Omloop bekijkt, hebben jullie zes kopvrouwen die allemaal kunnen winnen. Brengt dat rust?

“Voor mij persoonlijk wel. Ik vind het wel prettig om te weten dat niet alle druk alleen op mijn schouders ligt. Misschien voelen sommige rensters zich daar niet comfortabel bij, maar bij mij is dat juist wel het geval. In eender welk scenario kunnen wij de wedstrijd winnen. Het zal een andere manier van koersen worden, maar ik zie er ook wel een nieuwe uitdaging in. Ik hou wel van risico’s en aanvallend koersen. Mocht het voor de finale niet lukken om de wedstrijd open te breken, hebben we nog steeds de sterkste sprintster van het pak bij ons in de ploeg.”

Ook Movistar en Trek-Segafredo zijn sterker geworden in de breedte. Beschouw jij hen als de twee grote blokken om rekening mee te houden?

“Movistar, Trek-Segafredo, maar ook FDJ-Suez zijn inderdaad drie sterke blokken. In het algemeen zijn er veel ploegen in de breedte sterker geworden en dat merk je ook wel. Het verloopt allemaal tactischer. Je mag als individu nog zo sterk zijn als je wil, je kan de wedstrijd niet meer helemaal naar je hand zetten, net omdat de ploegen sterker zijn geworden.

De Omloop is een doel, maar hoe groot is dat doel?

“Het is een halte op weg naar grotere doelen die er later in het seizoen aankomen. Maar ik ga niet onder stoelen of banken steken dat het een wedstrijd is die ik op het einde van mijn carrière eens gewonnen wil hebben. Zaterdag hoop ik vooral dat ik met een goed gevoel het seizoen kan starten, maar als de kans op winst zich voordoet, ga ik die met beide handen grijpen.”

In de aanloop naar het klassieke voorjaar trok Flanders Classics de prijzengelden gelijk. Wat is de volgende stap om de kloof met de mannen te dichten?

“We moeten op blijven verder werken hoe we nu bezig zijn. Elk jaar zetten we kleine stapjes vooruit. De komst van minimumlonen zijn in mijn ogen heel belangrijk geweest, want we kunnen niet in de breedte groeien als er dames zijn die naast het fietsen nog moeten werken. Er is veel tijd over gegaan, maar ik denk dat we op de goede weg zijn. Als je weet dat we het prijzengeld delen met de ploeggenoten, bleef daar in het verleden nog amper iets van over. Nu is dat een mooi bedrag.”

Hoe heb je de zege van Justine Ghekiere in de Ronde van Valencia onthaald?

“Ik was oprecht blij. Justine had mij vorig jaar al een paar keer verrast en ook een sterk WK gereden. Nu wint ze als Belg een rittenkoers en klopt ze straffe namen, zoals Van Vleuten, Spratt en Uttrup Ludwig.”

Is die overwinning in het licht van de nationale ploeg ook een pluspunt?

“Hoe sterker de nationale ploeg, hoe meer kans we hebben op sterke resultaten op kampioenschappen. Er komt echt beweging in. We hebben al Justine Ghekiere, Shari Bossuyt, Julie De Wilde en Julie Van de Velde en ook de jeugd oogt sterk.”

Voelt dat voor jou als een opluchting aan?

“Iedereen weet intussen wel dat ik niet alle aandacht naar mij toe wil trekken. Als we die belangstelling in de toekomst kunnen verdelen, gaat dat geen slechte zaak zijn.”

Voel je je mee verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Belgisch vrouwenwielrennen?

“Bij de jongere generatie wel. Sinds mijn overwinningen in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen is dat alleen maar gegroeid. Ik las een artikel bij jullie over een meisje dat opkeek naar Jolien D’hoore en mij. Zij vertelde dat ze er veel voor moest opofferen en dat ze alvast geen chipjes meer eet of niet zo vaak kan afspreken met haar vriendinnen. Ik heb haar dan toch een berichtje gestuurd met de boodschap dat ze zeker nog chipjes mag eten en mag afspreken met haar vriendinnen (lacht). Dat ik een inspiratie kan zijn voor jongere meisjes betekent wel veel voor mij.”

