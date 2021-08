Olympische toproeier op stage bij Deceuninck-Quick.Step: “Hopen natuurlijk op nieuwe Roglic”

Ja, het klinkt als een gek verhaal, maar Deceuninck-Quick.Step doet niet zomaar wat. Osborne is — of beter gezegd: was — een toproeier. In 2018 werd hij wereldkampioen skiff (éénpersoons-roeiboot), na een switch pakte hij deze zomer zilver op de Olympische Spelen in Tokio in de lichte dubbel twee (tweepersoonsroeiboot). Fietsen, op de rollen en ook buiten, maakt sinds 20212 een belangrijk deel uit van zijn trainingen — dat is niet ongewoon voor roeiers.

Osborne nam al deel aan een aantal wedstrijden. In 2018 en 2019 reed hij het Duits kampioenschap tijdrijden: hij werd achtste en zesde. Vorig jaar in december werd hij de allereerste wereldkampioen e-wielrennen, dat is een virtuele wedstrijd op rollen — de titel is erkend door de UCI. Daarbij kopte hij ook een reeks profs. Zo kwam hij op de radar van BORA-hansgrohe, maar het is dus de ploeg van Patrick Lefevere die hem binnenhaalde. “We zijn ook benieuwd”, zegt Lefevere. “Je hoopt in zo’n verhaal natuurlijk op een nieuwe Roglic (die een verleden heeft als schansspringer, red.), maar we geven hem alle tijd.”

Of het zo’n vaart zal lopen? Afwachten. Osborne is alvast een jaar of vijf ouder dan Roglic toen die begon met koersen. Koen Pelgrim, trainer bij Deceuninck-Quick.Step, weet te melden dat Osborne uitstekende fysieke tests aflegde. “Zijn resultaten waren heel goed”, zegt hij. “We zijn nieuwsgierig wat dat in een koers gaat geven. Het wordt een proces, want Jason moet de kneepjes van het vak nog leren.”

Strava-record op Muur

Zijn eerste wedstrijd wordt de kermiskoers in Gullegem, volgende week dinsdag. Voorlopig zal het bij dat soort races blijven, want als stagiair mag hij niet deelnemen aan WorldTourwedstrijden. Toch benieuwd of de man iets kan laten zien. Tot een paar dagen geleden had hij nog de beste tijd (KOM) op trainingsplatform Strava op de Muur van Geraardsbergen. Maar sinds zaterdag is dat record in handen van Remco Evenepoel en Victor Campenaerts: zij deden tijdens de Brussels Cycling Classic één seconde beter. Osborne heeft wel nog de beste tijd op de Valkenberg.

En wat zegt de man zelf? Dat hij er veel zin in heeft. “Ik heb er altijd van gedroomd om de overstap naar het wielrennen te maken”, zegt Osborne. “Maar de combinatie met het roeien was onmogelijk. Nu de Spelen voorbij zijn, en geslaagd zijn, kan het wel. Ik wil er honderd procent voor gaan. Ik houd vooral van tijdrijden en van heuvelachtige parcours. Die explosieve inspanningen lijken op wat je in roeien doet.”

