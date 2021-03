Oliver Naesen zegt waar het op staat: “Er hangt een heel negatieve sfeer in kranten en op social media, rond alles en iedereen”

Het hart op de tong en goudeerlijk, Oliver Naesen zegt altijd waar het op staat. Vaak met een kwinkslag, maar voor de start van Dwars door Vlaanderen moest er hem toch iets van het hart. “Ik heb veel zin om een mooie wedstrijd te rijden, maar ik ben gepikeerd, ja. Ik ben het niet gewend om zoveel commentaar te krijgen. En dat werkt eerlijk gezegd op mijn gemoed.”

“Na de E3 kregen we veel kritiek, terwijl we toen wel mee waren. Na Gent-Wevelgem, waar we de boot misten, kregen we dan weer weinig kritiek. Dat is onbegrijpelijk, maar ja... Vanwaar die kritiek vandaan komt? Dat weten jullie zelf ook wel. Het was een beetje overal. In de krant, op social media. Ik zeg het: het is de eerste keer dat ik zoveel commentaar krijg.”

Volledig scherm © Photo News

Naesen vindt dat er naast commentaar op zijn prestaties en die van zijn ploeg AG2R-Citroën er ook over zijn collega’s weinig positiefs wordt geschreven. “Zelfs over Mathieu en Wout. Er hangt een heel negatieve sfeer, vind ik. Rond alles en iedereen. Als men mij vraagt wat ik van de kritiek vind, dan zeg ik gewoon mijn gedacht, hé. Het is niet zo dat ik nu geweldig boos ben. We zullen zien of het mij een procentje extra geeft vandaag.”

“Want het zal weer lastig zijn. Zoals altijd. Er is een mooie kasseizone, van de Stationsberg tot op Berg Ten Houte. Ik hoop dat we daar kunnen koersen. En dan is het nog kwestie om over de Tiegem te geraken in de finale. Ik hoop dat we met twee mee zijn, zodat we een mooie finale kunnen rijden. En het weer is mooi, hé. Daar ben ik blij om.”

Volledig scherm Oliver Naesen aan de finish van Gent-Wevelgem. © BELGA