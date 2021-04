Oliver Naesen heeft laatste dosis antibiotica ingenomen: "Hopelijk voel ik me zondag beter"

Ronde van VlaanderenOliver Naesen (30) hoopt zondag in de Ronde van Vlaanderen niet langer last te hebben van de sinussen. Hij had recent ook wat symptomen van bronchitis. "Vandaag heb ik mijn laatste dosis antibiotica ingenomen", zo verklaarde de renner van AG2R-Citroën vrijdag op een persmoment.

Naesen finishte vorig jaar voor de tweede keer op rij als zevende in de Ronde. "De voorbije jaren was er een plateau van favorieten. Vooraf kon je op de startlijst met een fluostift tien à vijftien renners aanduiden. En ik behoorde zeker tot die groep. Nu is dat toch wel anders, nu steken er enkele renners ver bovenuit op fysiek vlak. Ik moet het eerder ondergaan, wanneer Mathieu van der Poel en Wout van Aert aanvallen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de favorieten zullen winnen. Kijk maar naar de voorbije wedstrijden. In het wielrennen verliezen de favorieten vaker dan dat ze winnen. Al is het natuurlijk wel leuk om de benen van de favorieten te hebben."

Naast Van Aert en Van der Poel behoort wereldkampioen Julian Alaphilippe ook tot de favorieten. "Ik heb niet echt een idee hoe we hen kunnen verslaan", aldus Naesen. "Je moet de koers nemen zoals ze komt. In de Ronde komen er nagenoeg 30 van de 180 renners ten val. Er kan vanalles op elk moment gebeuren. In elke bocht loert er gevaar. Het is moeilijk op voorhand te zeggen wat er kan gebeuren. Vanaf de tweede passage over de Oude Kwaremont moet je wel de kansen grijpen als die zich aandienen. Maar het is moeilijk om een plan op voorhand uit te tekenen en dat uit te voeren in de Ronde."

Volledig scherm © Photo News

Een week geleden strandde Naesen net naast het podium in de E3 Harelbeke. Daarna volgde een 16de plaats in Gent-Wevelgem en een 19e stek in Dwars door Vlaanderen. Door ziekte voelt hij zich niet optimaal. "Sinds Parijs-Nice heb ik wat last van sinusitis, bronchitis. En daar kwamen woensdag tijdens Dwars door Vlaanderen de pollen nog eens bovenop. Je zag een geel laagje op de auto's liggen", stelde hij. "Vandaag heb ik mijn laatste dosis antibiotica ingenomen. Hopelijk voel ik me zondag een pak beter. Ik word wel een beetje gehinderd. Zondag is het alvast een stuk kouder, hopelijk zullen er minder pollen zijn."

Naesen en Greg Van Avermaet starten zondag op gelijke voet, zei de West-Vlaming nog. "Maar het is goed mogelijk dat ik tijdens de koers tegen Greg zeg dat ik me niet goed voel en dat ik er alles aan doe om hem aan een superresultaat te helpen", besloot Naesen, die vrijdagochtend met de ploeg nog een gedeelte van het parcours verkende.

Volledig scherm © BELGA

Lees ook: