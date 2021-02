Oliver Naesen belooft revanche na speciaal protocol in reglement Kuurne-Brussel-Kuurne: “Machtig, ik ga er een ei op geven op de Tiegemberg”

WielrennenOliver Naesen en de Tiegemberg: het is een verhaal dat al jaren meegaat. Vier jaar nadat hij er tot zijn eigen scha en schande moest lossen in de E3 Harelbeke, plant hij eindelijk zijn revanche. “Dat Van der Poel zondag maar oppast, want ik ga er een ei op geven op de Tiegemberg.” De vette knipoog moet u er maar bij denken.

Oliver Naesen moest deze week hartelijke lachen toen hij het veiligheidsprotocol van Kuurne-Brussel-Kuurne te lezen kreeg. Daarin is een aparte sectie opgedragen aan het ‘Oliver Naesen Special Protocol’ (paragraaf 3.4). Die gaat zo: “Zoals u weet passeren we dit jaar over de Tiegemberg. We vragen alle renners om hun snelheid te minderen en uit te kijken naar Oliver.”

Om er nog aan toe te voegen: “Geen zorgen, Oliver. Na de top is er voldoende tijd om te herstellen.”

Naesen kon ermee lachen: hij feliciteerde op Twitter de organisatoren van Kuurne met hun initiatief en riep de mensen van de E3 op om hetzelfde te doen. Naesen heeft namelijk een haat-liefdeverhouding met de Tiegemberg. Vier jaar geleden zei hij: “Als je daar gelost wordt, stop je beter met koersen.” Dat kwam als een boemerang terug in zijn gezicht, want niet veel later werd hij net op die helling gelost door Van Avermaet en Gilbert tijdens de finale van de E3 Harelbeke.

Nu vindt hij het tijd voor weerwraak. Op de persconferentie van de ploeg kondigde hij deze avond een offensief aan op de Tiegemberg. “Dat Van der Poel zondag maar oppast, want als de koers het toelaat, ga ik er daar een ei op geven. Dan zal het wel gedaan zijn met die grapjes. Het is ongelofelijk dat die mannen van Kuurne dat in hun reglement hebben opgenomen. Machtig. Moet kunnen. Het is aan mij om er komaf mee te maken.”

OIliver Naesen en Greg Van Avermaet.

Ook grappig: op de vraag of hij nog iets ontdekt heeft bij Greg Van Avermaet dat hij nog niet wist, zei Naesen dit: “Ik dacht dat hij iets nerveuzer rondreed. Vroeger bij BMC en CCC merkte ik in de klassiekers dat Greg echt gespannen was, maar nu is hij zo rustig.”

Toen Van Avermaet een kwartier later op zijn persconferentie gevraagd werd of hij een nieuwe kant van Naesen heeft leren kennen, was dit zijn antwoord: “Het is een beetje eigenaardig. Ik ‘verschiet’ ervan dat Oli nog panikeert voor een zware rit in de Haut-Var. Hij had schrik om gelost te worden, terwijl ik denk: als jij gelooft dat je in gevaar gaat komen, dan moet de helft van het peloton hier niet meer starten. Je bent bij de beste dertig bergop! Waar maakt die jongen zich toch zorgen over?”

© Photo News

