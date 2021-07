Officieel: Peter Sagan verlaat BORA-hansgrohe na dit seizoen

WielrennenHet hing al een tijd in de lucht, maar is nu ook officieel: eind dit jaar komt er een einde aan het huwelijk tussen Peter Sagan (31) en BORA-hansgrohe. Dat bevestigde de Duitse formatie in een persbericht. Ook de Duitse sprinter Pascal Ackermann (27) neemt na dit seizoen afscheid van de ploeg.

Peter Sagan maakte in 2017 de overstap van het ter ziele gegane Tinkoff naar de bescheiden BORA-ploeg. Met de Slovaak in de rangen groeide het Duitse team uit tot een van de betere WorldTour-ploegen. Met winst in Parijs-Roubaix, twee groene truien in de Tour en een wereldtitel was de samenwerking lang succesvol, maar dit jaar kwam er ruis op de lijn. Het hoge loon van de Slovaak en het verminderde aantal zeges zorgden voor wrevel bij teammanager Ralph Denk, die eerder dit seizoen al aangaf Sagan niet te willen houden aan de huidige voorwaarden.

“Na lange gesprekken met mijn eigen management en in samenspraak met BORA-hansgrohe zijn we tot de conclusie gekomen dat het beter zou zijn om de ploeg te verlaten en aan een nieuw hoofdstuk te beginnen”, reageert Sagan op z'n vertrek. “Verandering is nu eenmaal deel van het leven. Ik ben er zeker van dat BORA-hansgrohe ook in de toekomst succesvol zal blijven en ik wens hen het allerbeste in de komende seizoenen.”

Volledig scherm © Pool via REUTERS

In welk shirt Sagan volgend seizoen zal koersen, valt nog af te wachten. Transfers mogen in het wielrennen officieel pas vanaf 1 augustus bekend gemaakt worden. Maar volgens onder meer Wielerflits komt de drievoudige wereldkampioen vanaf volgend jaar uit voor het Franse ProTeam TotalEnergies. In het zog van Sagan zouden vaste ploegmaats Daniel Oss, Maciej Bodnar, Erik Baska, jongere broer Juraj en enkele stafleden volgen. Een pakket waar Deceuninck-Quick.Step-manager Patrick Lefevere voor paste.

Ook Ackermann vertrekt

Naast Sagan neemt ook sprinter Pascal Ackermann afscheid van BORA-hansgrohe. De Duitser reageerde enkele weken geleden misnoegd nadat hij gepasseerd werd voor de afgelopen Ronde van Frankrijk. “De carrière van een wielrenner is niet oneindig”, aldus Ackermann op de website van de ploeg. “Ik zou graag meer ervaringen opdoen en mezelf blijven ontwikkelen. Daarom heb ik besloten een ander pad te kiezen, wat allesbehalve een makkelijke beslissing was.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.