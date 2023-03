“Of ik Lotte een kutwijf heb genoemd? Dat herinner ik mij niet”: winnares Vollering minimaliseert woordenwisseling met Kopecky na sprint

“Ik vind het jammer, een ploeggenote ben je door dik en dun. Ik zou het niet zo doen.” De eerste woorden van Demi Vollering na haar zege in Strade Bianche . Of toch de eerste officiële woorden, want de Nederlandse zou na de streep ‘kutwijf’ hebben geroepen richting haar ploegmate Lotte Kopecky. “Ik geloof niet dat ik zoiets heb gezegd.”

KIJK. Vollering: “Emoties na de wedstrijd en niet weten wie wint, veranderde de sfeer heel even”

Demi, zelden iemand zo over haar toeren zien gaan na een zege in een klassieker als Strade Bianche?

“Ik was ook echt in de war. Ik dacht eerst dat we samen al vierend over de streep zouden rijden, maar dan nam Lotte in de laatste bocht plots de koppositie over van mij. Ik dacht toen even: ‘Doet ze nu een lead-out voor mij?’ Maar dan bleek ze toch harder door te trekken dan dat je doet bij het aantrekken van een sprint. Toen besefte ik: ‘Oke, zijn we dan even geen ploegmaten meer nu, dan ga ik er ook vol tegenaan.’”

Omstaanders hoorden jou meteen na de streep ‘kutwijf’ roepen naar Kopecky. Klopt dat?

“Dat kan ik mij niet herinneren. Ik geloof niet dat ik zoiets heb gezegd, maar in het heetst van de strijd weet je dat nooit. Als ik zoiets al gezegd heb, was het meer een grap als van: ‘Wat doe je nu tegen mij?’”

Het voelde wel zeer naar en koud aan tussen jullie.

“Vooral omdat we eerst niet wisten wie er won. Het was nipt. We wilden wel juichen, maar wisten niet voor wie.”

Wat hebben jullie net voor de podiumceremonie besproken?

“Lotte zei dat ze heel blij was dat ik won. Het was meteen weer goed tussen ons. Ze was ook oprecht blij. Er blijven geen hard feelings over.”

Hebben jij en Kopecky onderweg gesproken over de afloop?

“Neen, ik dacht: het wordt wel duidelijk op de klim, wie daar als eerste bovenkomt, die heeft de zege. In de bespreking voor de koers hadden we afgesproken dat ik zou aanvallen en als Lotte sterk genoeg was, kon ze de oversteek maken. Dat deed ze. Het was prima.”

Waarom lieten jullie het in de slotmeters dan zo escaleren?

“Omdat we beiden killers zijn. Lotte gaat altijd voluit. Op de limiet en over de limiet. Dat vind ik ook zeer leuk aan haar. Het maakt van haar ook een van de beste rensters in de wereld.”

Had je consignes uit de volgwagen verwacht van ploegleiders Anna van der Breggen en Danny Stam?

“Ik weet het niet. De ploegleiding maakt het niet echt uit wie er wint, als het maar iemand van SD Worx is. Ik ben ook nog nooit in zo’n situatie geweest. Toen ik Luik-Bastenaken-Luik won in 2021 was ik samen met Anna voorop, maar er waren toen ook nog andere rensters bij.”

KIJK. Ploegmaats Kopecky en Vollering sprinten voor de overwinning in de Strade

In die editie van Luik offerde Van der Breggen zich in de slotkilometers op voor jou. Achteraf zei ze dat ze wou dat je won omdat je haar opvolgster was.

“Ja, precies. Ze trok toen de sprint voor mij aan. Zo kan het ook.”

Is dit voor jou nu de grootste zege?

“Ja, ik denk het wel. Ik heb Lotte Kopecky geklopt in een sprint, dat is al bijzonder op zich. Het maakt de zege alleen maar mooier.”

Een zege waarin ook een loslopend paard voor animo zorgde.

“Ik schrok mij rot van dat paard. Ik zag het al even rennen in het veld en dacht toen al dat er geen hek stond. Ineens sprong dat paard ook nog op de weg. Dan pas besef je hoe groot zo'n beest is. Het gaf ook nog een trap naar achter en er slingerde een touw achter. Gevaarlijk. Ik was echt bang en verloor er ook veel tijd door, want ik was enkel maar aan het remmen in die afdaling. Ik durfde er niet langs uit vrees dat ik een stamp zou krijgen. Ik hoopte eigenlijk dat de koers geneutraliseerd zou worden, maar er gebeurde niets.”

KIJK. Kopecky: “Er waren geen afspraken gemaakt”