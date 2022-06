Oersterke Hermans wint koninginnenrit in Durbuy en springt nadien in zwembad, Schmid nieuwe leider dankzij vijf honderdsten van seconde

Na afloop was het eindelijk tijd voor verkoeling. Winnaar Hermans nam een frisse duik in het zwembad nabij de finish.

Met een nagenoeg vlakke slotetappe morgen was het vandaag de laatste kans voor de klassementsmannen om Pedersen uit de blauwe leiderstrui te rijden. Het parcours opende alleszins perspectieven. In en rond Durbuy ging het de hele namiddag op en af met de Mur de Durbuy als scherprechter.

De wedstrijd brak los op iets minder dan 90 kilometer van het einde. Tijdens de tweede van vier passages op de Mur de Durbuy trok Intermarché-Wanty-Gobert de gashendel open in dienst van Hermans. Leider Pedersen glipte aanvankelijk mee, maar moest even later de rol lossen nadat een elitegroepje met Wellens, Campenaerts, Hermans, Rota, Schmid en Tiller zich losscheurde van een inmiddels flink uitgedund peloton. Het zestal sloot aan bij de vlucht van de dag met onder meer De Bondt. Onderweg was het puffen - wat was het warm vandaag.