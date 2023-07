Hoe laat bondscoach Vanthourenhout drie hanen op hetzelfde erf gelijkstemmig kraaien? “Wout, Jasper en Remco hebben elkaar nodig”

Emotionele Lotte Kopecky pakt tweede plaats in de Tour na knappe slottijd­rit

Lotte Kopecky (27) heeft met een derde plaats in de slottijdrit in Pau het eindpodium van de Tour de France Femmes gehaald. Onze landgenote kwam in het eindklassement in dezelfde tijd van Kasia Niewiadoma te staan, maar trok met enkele honderdsten van een seconde de tweede plaats naar zich toe. Marlen Reusser won de slottijdrit, Demi Vollering gaf haar eindwinst glans met een tweede plaats in de tijdrit.