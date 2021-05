Nuyens blijft bij schadeclaim van 1,2 miljoen euro tegen Van Aert

WielrennenHet Arbeidshof in Antwerpen behandelde woensdag het beroep in de zaak Nick Nuyens versus Wout van Aert. Van Aert verbrak op 17 september 2018 zijn contract met Sniper Cycling BVBA, de ploeg van Nick Nuyens waar hij toen voor reed. Nuyens vroeg een schadeclaim van 1,1 miljoen euro, maar Van Aert ging op 26 november 2019 bij de arbeidsrechtbank in Mechelen vrijuit. Bij het Arbeidshof hoopt Nuyens alsnog gelijk te krijgen.

Het ging ook woensdag bij het Arbeidshof om een getuigenverklaring van Niels Albert, die niet meer zou kunnen samenwerken met Wout van Aert. Albert was de toenmalige ploegleider van Wout van Aert, maar wilde zijn samenwerking met de ploeg stoppen.

Albert getuigde: “Hij (Nuyens, red.) vroeg waarom ik zou stoppen (...) Hij vroeg me om in de motivatie te melden dat de reden de verandering van Wouts karakter was. Het moest overkomen alsof Van Aert de reden van mijn vertrek vormde. (...) Ik heb Nuyens gezegd dat ik dat onmogelijk kon doen omdat ik drie goede jaren had gehad met Van Aert.”

Die geschreven getuigenverklaring van Albert was voor de Arbeidsrechtbank in Mechelen in november 2019 reden genoeg om de contractbreuk van Van Aert voor “dringende redenen” te aanvaarden. Maar in het kamp-Nuyens ziet men dat anders.

Vijf getuigen

“We vinden het problematisch dat de arbeidsrechtbank zich baseert op de enige verklaring van Niels Albert”, zegt Rudi Desmet, de advocaat van Nuyens. “Waarom is het woord van Albert meer waard dan het woord van Nick Nuyens? We hebben verklaringen van vijf mensen die bevestigen dat de samenwerking tussen Albert en Van Aert niet goed meer was. Vier zijn mensen binnen de toenmalige ploeg, de ex-zakenpartner van de fietsenzaak van Niels Albert bevestigt hetzelfde verhaal. Dat Nick Nuyens aan Niels Albert zou hebben gevraagd om te liegen, daar is niks van waar.”

Volledig scherm Van Aert en Nuyens in 2017. © PN

Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Wout van Aert, was woensdag niet onder de indruk van het pleidooi van de verdediging van Nuyens. Van Steenbrugge: “Mijn collega probeert Niels Albert ongeloofwaardig te maken. Hij zegt er niet bij dat Nick Nuyens, in ruil voor de getuigenverklaring van Albert, erin toestemde dat Albert een opzegtermijn van drie maanden niet zou uitdoen. Dat is wat Niels Albert wilde. In strafrechtelijke termen is dat afpersing en aanzetten tot valsheid.”

Van Steenbrugge zegt een heel “knipselboek” uit de kranten te hebben bijgehouden. “Jullie schreven in 2018 dat Wout klaagde over zijn fiets, over zijn vriend en ploegmaat Tim Merlier die wegging, over zijn verzorger Wesley Theuns die ook vertrok, over problemen met de stages. Het is duidelijk dat er ruis zat op de lijn tussen Van Aert en Nuyens. Die twee konden niet meer door dezelfde deur. Dat heeft Wout doen inzien dat hij slecht zat in die ploeg. En dan legde Nuyens ploegleider Niels Albert een valse verklaring in de mond. Het vertrouwen was weg. Dit vertaalde zich in een dringende reden voor zijn contractbreuk. Ik denk dat dit een evidente zaak is.”

De verdediging van Nuyens blijft bij haar schadeclaim. Die is, met intresten en rechtsplegingskosten, opgelopen tot 1,2 miljoen euro.

De uitspraak volgt normaal op 9 juni, tenzij het Arbeidshof beslist om de vijf getuigen op te roepen. Dan volgt op 9 juni alleen een tussenarrest.

Van Steenbrugge: “Het kan zijn dat Wout het proces verliest. Met de stukken die nu neerliggen, zou dat niet mogen.”

Volledig scherm Wout van Aert. © Photo News