Nuyens: “Blij dat een contract geen vodje papier is” - Van Aert blijft strijdvaardig: “Deze zaak krijgt nog een staart”

WielrennenHet Arbeidshof in Antwerpen heeft beslist dat Wout van Aert 662.000 euro verbrekingsvergoeding moet betalen aan het Sniper Cyling van Nick Nuyens. Die laatste is uiteraard tevreden met die uitspraak. In het kamp Van Aert blijven ze strijdvaardig. “Deze zaak krijgt nog een staart.”

Wout van Aert moet 662.000 euro verbrekingsvergoeding betalen aan Nick Nuyens. Het Arbeidshof oordeelde dat Van Aert zijn arbeidsovereenkomst met Sniper Cycling in september 2018 ten onrechte verbrak wegens dringende redenen.

De uitspraak van de arbeidsrechtbank in Mechelen in november 2019 werd daarmee teniet gedaan. Toen werd geoordeeld dat de dringende redenen voor de contractbreuk van Wout van Aert wél aanvaardbaar waren. Maar Nuyens ging in beroep en vandaag dus voor het Arbeidshof in Antwerpen gelijk gekregen

“Ik ben tevreden en opgelucht dat gerechtigheid is geschied”, zegt Nick Nuyens, de man achter Sniper Cycling aan VTM Nieuws. “Het is duidelijk gebleken dat de zaak nu ten gronde is bekeken. Het heeft lang geduurd, dit was voor niemand de goeie zaak.”

“Wij hebben dit zelf nooit gewild en deze rechtsgang was niet onze keuze, maar we konden uiteindelijk ook niet anders. Daarom zijn we blij dat het nu blijkt dat een contract geen vodje papier is.” De vraag is nu of Van Aert en zijn raadsman naar het Hof van Cassatie trekken. Nuyens: “Het is afwachten. Naar ik het begrijp is het ook geen evidentie dat Cassatie mogelijk is. Wij zullen dat moeten zien, het is aan de tegenpartij om daarover te oordelen.”

Walter Van Steenbrugge (advocaat Van Aert): “Ik denk dat deze zaak nog een staart zal krijgen”

Dat Van Aert en raadsman Van Steenbrugge naar Cassatie trekken - als er de mogelijkheid toe is, lijdt geen twijfel. “Wij zullen het arrest van het Arbeidshof grondig bekijken en eind deze maand daarvan een juridische analyse maken. Als er kans is op Cassatie, dan zullen wij niet nalaten om daar onze zaak te bepleiten. Wout is strijdbaar en zijn raadsman is dat ook. Ik denk dat deze zaak dus wel nog een staart zal krijgen”, zegt Walter Van Steenbrugge aan onze redactie.

“Uiteraard was het nieuws vanochtend een klap. Het kwam hard binnen bij Wout. We komen van een uitspraak waarin we over de ganse lijn inhoudelijk gelijk kregen en waarin juridisch alles in ons voordeel was. Nu vernemen we dat de helft van de gevraagde vergoeding (662.000 van de gevraagde 1,1 miljoen euro, red.) op tafel moet gelegd worden.”

“In de paar minuten die ik Wout gesproken heb, klonk hij strijdvaardig. Hij is vastbesloten om de procedure verder te zetten om twee redenen. Eén: omdat dit niet rechtvaardig is. Twee: omdat wij nog altijd denken dat de kaarten juridisch op een andere manier moeten geschud worden, zoals de Arbeidsrechtbank in Mechelen besliste.”

Volledig scherm Nick Nuyens voor de micro van VTM. © HLN/VTM