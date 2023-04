Nu Van Aert en Van der Poel met vakantie zijn: naar wie is het uitkijken in de klimklassiekers?

Het eerste deel van het spectaculaire wielervoorjaar is nog maar net achter de rug en de klimklassiekers loeren al om de hoek. Welke favorieten gaan waar van start en welke jonge wolven moet u in de gaten houden? Hieronder een overzicht van de topfavorieten per wedstrijd.

De Brabantse Pijl (12/4): blijft succesreeks Alpecin-Deceuninck duren?

Alpecin-nieuwkomer Søren Kragh Andersen krijgt carte blanche van zijn ploeg. In Milaan-Sanremo bolde hij nog als vijfde over de meet op de Via Roma. In de Ronde reed hij zich nog te pletter voor kopman Mathieu van der Poel, maar nu krijgt hij zijn kans. Ploegmaat Quinten Hermans bewees vorig jaar dat de klimklassiekers hem wel liggen met een tweede plaats in Luik. Het is niet duidelijk in welke vorm hij verkeert, aangezien hij weinig koersen in het voorjaar reed. De crosser verruilde afgelopen zomer het truitje van Intermarché voor het donkerblauw van Alpecin-Deceuninck. Hoe goed voelen de twee nieuwkomers zich binnen het team van de gebroeders Roodhooft en kan Hermans dit jaar zijn status als puncher waarmaken?

Nu Tom Pidcock en Magnus Sheffield verstek geven, is het bij Ineos Grenadiers zoeken naar een uitgesproken favoriet. In tegenstelling tot vorig jaar komt het Britse team met een matige selectie aan de start, Ineos Grenadiers trekt vooral de kaart van de jeugd. Onder meer Kim Heiduk, Joshua Tarling en Leo Hayter - broer van - kunnen zich in de gratie rijden van Sir Dave Brailsford. Ex-wereldkampioen Michal Kwiatkowski liet dit seizoen nog geen sterke uitslagen optekenen.

AG2R-Citroën stuurt Benoit Cosnefroy als kopman naar de Druivenstreek. Vorig jaar werd hij nog tweede in de Brabantse Pijl en ook in de andere klassiekers presteerde de Fransman zeer constant. Landgenoot Warren Barguil wil zich opnieuw tonen in Overijse na zijn derde plaats van vorig jaar. Tenslotte probeert Lotto-Destny het voor een laatste keer met Arnaud De Lie. In zijn eerste echte voorjaar wil de boerenzoon zich nog een laatste keer smijten.

Volledig scherm Kragh Andersen en Hermans als kopmannen bij Alpecin-Deceuninck. © Photo News / Photo News

Amstel Gold Race (16/04): Pogacar vs de rest

De Amstel Gold Race brengt ook dit jaar weer veel toppers op de been, maar het is toch vooral uitkijken naar Ronde van Vlaanderen-winnaar Tadej Pogacar. De Sloveen komt na een korte pauze weer in competitie en gaf aan “hongerig” te zijn. Hij hoopt zijn fenomenale vorm van het eerste deel van het voorjaar door te trekken in de heuvelklassiekers, die hem nóg beter moeten liggen. Bij afwezigheid de andere Grote 2 is hij de enige topfavoriet, maar wie kan hem het vuur aan de schenen leggen?

Een sterk Ineos-blok, met onder andere titelverdediger Michal Kwiatkowski en alleskunner Tom Pidcock, lijkt dé grote uitdager van de Sloveen. Daarnaast willen Patrick Lefevere en de zijnen wat kleur geven aan hun teleurstellende voorjaar. Julian Alaphilippe start niet en dus rekent ‘The Wolfpack’ op de Zwitser Mauro Schmid en Franse stoomtrein Rémi Cavagna. Kunnen zij de topfavorieten verrassen?

De Fransen hebben met David Gaudu en Benoit Cosnefroy nog twee outsiders voor de zege. Tiesj Benoot en Matej Mohoric zoeken een verlengde te breien aan hun goede voorjaar. Voor onder anderen Bauke Mollema, Max Schachmann en Alexey Lutsenko is het nu pas ‘money time’. Neilson Powless rijdt al zeker de Amstel, de rest van zijn programma is nog niet bekend.

Volledig scherm Gaudu, Schachmann en Benoot vinden een parcours op maat in en rond Valkenburg. © Photo News / Photo News / Photo News

Waalse Pijl (12/04): wie volgt Teuns op?

Met zijn nieuwe team, Israel-Premier Tech, heeft Dylan Teuns nog niet veel potten kunnen breken. De formatie, dat dit jaar nog niet won, hoopt daar met Teuns verandering in te brengen. De winnaar van vorig jaar liet nog niet te veel in zijn kaarten kijken. Mede door ziekte reed hij slechts een paar wedstrijden in het voorjaar, zonder noemenswaardig resultaat. Het is afwachten met welke vorm Teuns aan de start van de Waalse Pijl staat. Eén concurrent hoeft hij alvast niet meer te vrezen: Alejandro Valverde hing afgelopen zomer zijn (weg)fiets aan de haak.

Net zoals bij de Gold Race horen Tom Pidcock en Tadej Pogacar uiteraard ook bij het kransje favorieten. Verder schuift Daniel Martinez mee aan de tafel der favorieten en focust zich, net zoals vorig jaar, enkel op de twee Ardennenklassiekers. In 2022 was de Colombiaan er al dichtbij: een vierde plaats in ‘La Fleche’ en in Luik kwam hij als vijfde over de meet. Groupama-FDJ wil dit jaar uitpakken met David Gaudu als speerpunt. Wat vaststaat: de renner die boven op de Muur het meeste punch in de benen heeft wint de Waalse Pijl.

Volledig scherm Dylan Teuns zette de concurrentie op enkele lengtes en won op de Muur van Hoei in 2022. © BELGA

Luik-Bastenaken-Luik (23/04): strijd der supertalenten

‘La Doyenne’ belooft ook dit jaar weer spektakel. In Luik krijgen we eindelijk een langverwacht duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. De twee supertalenten rijgen dit jaar de overwinningen aan elkaar, maar kwamen elkaar nog niet tegen. Kan de wereldkampioen zijn huzarenstukje nog eens herhalen of pakt Pogacar zijn tweede monument van het jaar?

Evenepoel kan rekenen op steun van voormalig wereldkampioen Julian Alaphilippe. De Fransman verzamelde al enkele ereplaatsen in Luik, maar hoopt misschien zelf wel eens op het hoogste schavotje te staan. Hoe gaat Soudal-Quick.Step om met deze situatie? Het logische scenario lijkt een vroege aanval van Remco, maar met hem weet je nooit.

De teams van de topfavorieten zullen rekening moeten houden met een sterke BORA-Hansgrohe-ploeg. Zij stellen op 23 april vier outsiders op: ex-winnaar Bob Jungels, Alexander Vlasov, Jai Hindley en Max Schachmann. Een sterke viertand die met de Rus Alexander Vlasov een schaduwfavoriet in de rangen heeft.

De andere hoofdrolspelers zijn niet anders dan de voorbije drie races. Onder andere Benoit Cosnefroy, Alexey Lutsenko, David Gaudu, Tom Pidcock en Dylan Teuns hebben hun zinnen gezet op deze race, al zullen ze moeten opboksen tegen de twee tenoren. Hun stijl van koersen laat vaak niet veel ruimte voor verrassingen.

Na Luik-Bastenaken-Luik zetten we een streep onder het klassieke voorjaar. Vanaf dan ligt de focus op de grote rondes voor de meeste renners.

Volledig scherm Krijgen we een langverwacht duel tussen deze twee kampioenen? © Photo News / Photo News

De (jonge) kanshebbers Jonge wolven zijn vaak hongerig. Enkele talenten, die nog niet in bovenstaande lijst passeerden, staan klaar om de dichte ereplaatsen te bekleden. Wij verwachten veel van volgende renners: Attila Valter (24) - Jumbo-Visma De Hongaarse kampioen van Jumbo-Visma bewees dit jaar al dat hij mee kan met de toppers. Hij beschikt over een goed paar klimmersbenen en mag nu meer zijn eigen kans gaan. Dan gaat hij toch iets beter moeten samenwerken met ploegmaat Benoot. In de Strade Bianche verliep de samenwerking stroef. Hebben ze geleerd uit hun fouten? Mattias Skjelmose (22) - Trek-Segafredo Bij gebrek aan een vooruitgeschoven pion bij de ploeg, mag de Deen zijn kans gaan. Met vier top tien plaatsen van de zes ritten in het Baskenland presteerde hij constant de voorbije weken. Hij is een man voor de toekomst, maar zou wel eens vroeger dan verwacht een resultaat kunnen neerzetten. Andrea Bagioli (24) - Soudal-Quick.Step De jonge Italiaan uit Lombardije kan wel eens een lichtpuntje worden in het moeilijke jaar van zijn ploeg. Hij liet zich dit jaar al verschillende keren opmerken, met enkele goede resultaten in het Baskenland als uitschieters. IN 2020, toen hij 21 was, bewees hij zich al met een 7de plaats in de Brabantse Pijl en een 19de plaats op de muur van Hoei. Als lichtgewicht verteert hij de heuvels vlot, maar kan hij zijn status als kopman verzilveren? Volledig scherm Valter, Skjelmose en Bagioli zijn op zoek naar een goed resultaat in de heuvelklassiekers. © Photo News / AFP / Photo News