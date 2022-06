Nu ook sportieve gevolgen voor Alexandre Greniez: renner die telefoon tegen hoofd van ex-vrouw wierp en werd veroordeeld, moet op zoek naar nieuwe ploeg

WIELRENNEN Er is meer dan Evenepoel. Ook tiener Cian Uijtde­broeks toont bergop zijn talent in Noorwegen: “Ik kijk op naar Remco”

In de schaduw van Remco Evenepoel - twee ritzeges plus leiderstrui - laat nog een jonge Belg bergop flitsen zien in Noorwegen. Tiener Cian Uijtdebroeks (19, Bora-hansgrohe) eindigde donderdag als zesde in de bergrit en is terug te vinden in de top tien. “Het is een belevenis wanneer Nibali aanvalt en ik kan volgen.”

28 mei