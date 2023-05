Nu het voorjaar erop zit: hoe ziet het resterende programma voor Van Aert, Van der Poel, Evenepoel, Pidcock en Pogacar eruit?

Het wielervoorjaar is nog maar net achter de rug en het rondewerk loert al om de hoek. Wanneer komen Van Aert, Van der Poel, Evenepoel, Pidcock en Pogacar terug in actie, en in welke wedstrijden verschijnen de supertalenten aan de start? Hieronder een overzicht van de programma’s per renner.

Wout Van Aert - eerste wedstrijd: Ronde van Zwitserland (11-18/06)

Sinds zijn lekke band in Roubaix laste Van Aert een korte pauze in. Al bleef ‘WVA’ niet stilzitten. Hij haalde zijn gravelfiets van onder het stof en trommelde zijn vrienden op voor een paar ritjes met de rugzak. Dat de alleskunner fris wil beginnen aan het najaar, neemt Van Aert wel heel letterlijk. Het supertalent uit Herentals pronkt sinds kort met een nieuwe look, snor inclusief.

Na een pauze van twee maanden maakt Van Aert z’n rentree in de Ronde van Zwitserland (11-18/06). Een tijdrit, twee sprintkansen, twee bergetappes en drie heuvelachtige etappes moeten de toprenner van Jumbo-Visma klaarstomen voor de Tour. Een ritzege in Zwitserland zou hem vertrouwen geven in aanloop naar zijn twee grote doelen in het tweede deel van het seizoen: de Ronde van Frankrijk en het WK in Glasgow.

Traditiegetrouw verschijnt de 28-jarige renner op 1 juli aan de start van het grootste wielerevenement ter wereld: de Ronde van Frankrijk. De kans dat hij zijn groen kunstje van vorig jaar wil overdoen lijkt klein. “De groene trui is minder een specifiek doel dan vorig jaar. Ik wil me meer focussen op ritzeges en zal me niet in elke tussensprint mengen, maar wel eerder mijn dagen uitkiezen”, vertelde de renner eind december in een interview bij HLN.

Op 6 en 11 augustus heeft de man uit Herentals zijn pijlen gericht op het wereldkampioenschap wielrennen. In een biljartvlakke tijdrit van 48,5 kilometer kan de kopman uit het Belgische kamp revanche nemen na een zilveren medaille in eigen land (2021). Vijf dagen later volgt de wegrit. Tien technische ronden met korte klimmetjes in en rond Glasgow zullen bepalen welke renner volgend seizoen mag pronken met de regenboogtrui. Een kolfje naar de hand van de punchers. Van Aert deelt het kopmanschap met Remco Evenepoel, die opnieuw warm loopt voor een nieuwe wereldtitel.

Eind augustus volgt er nog een korte tussenstop in de Benelux Tour, om daarna te genieten van een welverdiende pauze (al dan niet in de witte trui met vijf streepjes).

Programma Van Aert:

Juni:

Ronde van Zwitserland (11-18/06)

Juli:

Ronde van Frankrijk (01-21/07)

Augustus:

WK Glasgow: tijdrit en wegrit (06-11/08)

Benelux Tour (23-27/08)

Mathieu van der Poel - eerste wedstrijd: Ronde van Zwitserland (11-18/06)

Als kersvers winnaar van Parijs-Roubaix en Lamborghini-ambassadeur wijzigde Van der Poel van strategie. ‘MVDP’ liet zijn mountainbike thuis in ruil voor een ploegstage met Alpecin-Deceuninck. De Nederland bereidt zich onder de Spaanse zon voor op de Ronde van Zwitserland, dat op 11 juni de spits afbijt met een tijdrit. De programma’s van ‘MVDP’ en ‘WVA’ zijn in het tweede deel van het seizoen zeer gelijklopend. Op de WK-tijdrit na verschijnt hij overal waar zijn eeuwige Belgische rivaal van start gaat.

Zonder de bergetappes meegerekend maakt ook Van der Poel kans om een rit (of twee) te kapen in Zwitserland. Zijn Belgische ploegmaat Jasper Phillipsen reist niet mee, dus ook op het vlakke kan het supertalent z’n ding doen. Met een heuvelachtige zesde etappe op het programma kunnen de punchers hun ei kwijt.

De Ronde van Frankrijk belooft opnieuw spektakel. Van der Poel zet zoals vorig jaar zijn zinnen op de heuvelettapes. Met stip in VDP’s agenda aangeduid: de eerste rit in en rond Bilbao. De Nederlandse wielersensatie kan in deze heuveletappe, net zoals in 2021, voor de dubbelslag gaan: én ritwinst én de gele trui. Vorig jaar moest hij met lege handen naar huis gaan, ondanks ettelijke aanvalspogingen. Dit jaar zal de Nederlander ongetwijfeld revanche willen nemen op de magere prestatie uit de vorige Tour.

Aan het einde van het seizoen leiden alle wegen naar Glasgow. Op het wereldkampioenschap wil de 29-jarige Kapellenaar zijn palmares aandikken met een wereldtitel op de weg. ‘MVDP’ kon op de voorbije wereldkampioenschappen nooit echt zijn stempel drukken. Zo zakte hij in 2019 (Harrowgate) in volle finale volledig door het ijs, en vorig jaar gaf de Nederlander op na een nachtje door te brengen in een Australische cel.

Programma Van der Poel:

Juni:

Ronde van Zwitserland (11-18/06)

Juli:

Ronde van Frankrijk (01-21/07)

Augustus:

WK Glasgow: wegrit (11/08)

Remco Evenepoel - eerste wedstrijd: Ronde van Italië (06-28/05)

Met een zege in Luik op zak trekt Remco Evenepoel vol vertrouwen naar de Giro. Zaterdag (06/05) gaat de Ronde van Italië van start met een vlakke openingstijdrit van 19,6 kilometer. We stevenen af op een titanenstrijd tussen Evenepoel en Primoz Roglic. Volgens Jumbo-ploegleider Arthur van Dongen zat de drievoudig Vuelta-winnaar afgelopen weken vaak op zijn tijdritfiets, om die laatste procentjes nog bij te winnen. “Roglic is meer dan klaar voor de Giro”, getuigde Van Dongen in de HLN-podcast Wuyts & Vlaeminck. Op 28 mei weten we wie van de twee tenoren de ‘Maglia Rosa’ finaal om zijn armen mag dragen.

In juni knijpt de man uit Schepdaal er even tussenuit. In de Clasica de San Sebastian wil hij voor een hattrick gaan, na winst in 2019 en 2022. Stel dat de Giro toch niets zou opleveren, kan hij zijn seizoen kleur geven met een nieuwe wereldtitel in Glasgow. ‘De Aerokogel’ rijdt zowel de tijdrit als de wegrit. Evenepoel sluit het seizoen af met een passage in de Ronde van Lombardije. Na zijn val in een ravijn (2020) bolde de Belg een jaar later als negentiende over de streep in Noord-Italië.

Programma Evenepoel:

Mei:

Ronde van Italië (06/05-28/05)

Juli:

Clasica de San Sebastian (29/07)

Augustus:

WK Glasgow: tijdrit en wegrit (06-11/08)

Oktober:

Ronde van Lombardije (07/10)

Tom Pidcock - eerste (weg)wedstrijd: Ronde van Zwitserland (11-18/06)

Mei met de ‘M’ van mountainbiken. De regerend olympisch kampioen cross-country mountainbike wil zijn titel in Parijs verlengen. Om in de Franse hoofdstad van start te kunnen gaan, moet de 23-jarige Brit voldoende UCI-punten verzamelen tijdens de resterende wedstrijden. Om deze reden rijdt Pidcock in mei drie races op zijn mountainbike, met de wereldbeker in Nove Mesto (12-14/05) als blikvanger.

Het ommetje op de MTB eindigt in Tsjechië en in juni haalt de Ineos-renner zijn racefiets opnieuw van stal. Net als Van Aert en Van der Poel komt Pidcock aan de start in de Ronde van Zwitserland. Vorig jaar stapte de Brit af in de zesde etappe.

De Britse formatie stuurt met ex-Tourwinnaar Egan Bernal, landgenoot Dani Martinez en de Spaanse klimrevelatie Carlos Rodriguez drie beschermende renners naar de Ronde van Frankrijk. Door deze tactische keuze ziet het ernaar uit dat Pidcock opnieuw vrijgeleide krijgt in de overgangsetappes. Met een aankomst op de Grand Colombier (rit 13) kan de crosser opnieuw een vette vis aan de haak slaan (na Alpe d’Huez in 2022). Of zal hij eerder in dienst moeten rijden van de hongerige Bernal, die zijn eerste grote ronde rijdt na het zwaar ongeval? Het is koffiedik kijken of de Colombiaan ooit z'n oude niveau terug kan oppikken. Zijn achtste plaats in de Ronde van Romandië voedt de twijfels van de wielerexperten.

Programma Pidcock:

Juni:

Ronde van Zwitserland (11-18/06)

Juli:

Ronde van Frankrijk (01-21/07)

Tadej Pogacar - eerste wedstrijd: Ronde van Slovenië (14-18/06)?

Wat een anticlimax voor Tadej Pogacar. De Sloveen aasde op een revanche in de Tour, maar viel in Luik over een put in het wegdek, met een gebroken pols tot gevolg. Pogacar moet nu sleutelen aan zijn voorbereidingsprogramma en moet hopen dat hij alsnog fit aan de start komt in Bilbao. “Tadej neemt nu drie weken rust en als alles goed gaat, vervoegt hij zijn ploeg op hoogtestage”, aldus een hoopvolle UAE sportief manager Joxean Fernández Matxin.

Tijdens de Ronde van Slovenië zien we Pogacar voor een eerste keer terug in het peloton. Kleine kanttekening: deze deelname staat onder voorbehoud. Alles zal afhangen hoe snel hij herstelt van zijn scafoïdebreuk (scheepsvormig handbotje).

Met eender welke voorbereiding komt ‘Pogi’ met alle zekerheid aan de start van de Ronde van Frankrijk. Met Yates, Majka en Soler kan hij alvast rekenen op een bijzonder sterke ploeg. Net zoals vorig jaar kunnen wielerfans zich verheugen op het duel Pogacar - Vingegaard. In tegenstelling tot ‘Pogi’ ligt de Deen van Jumbo-Visma wel op koers om voor een tweede keer de Tour te winnen. ‘The fisherman’ won begin april drie ritten in de Ronde van het Baskenland, en stak zonder al te veel tegenstand de eindzege op zak.

Hoogstwaarschijnlijk breit de Sloveen een vervolg aan het seizoen met een deelname aan het wereldkampioenschap. Met een parcours gelijkaardig aan dat van de Amstel behoort ‘Pogi’ tot het kransje der favorieten in Glasgow. Stel dat de Tour geen succesverhaal zou zijn, dan misschien een deelname overwegen aan de Ronde van Spanje (gaat op 26/08 van start)?

Programma Pogacar:

Juni:

Ronde van Slovenië (14-18/06) ONDER VOORBEHOUD

Juli:

Ronde van Frankrijk (01-21/07)

