Nu alle programma’s bekend zijn: ook minstens vijf confrontaties tussen Van Aert en Van der Poel op de weg

Veldrijden “Muziek van Bruce Spring­steen gaf me een extra boost”: Van Aert vliegt door het zand in Koksijde en deelt uppercut uit aan concurren­ten

Benen, Banden, Bruce, Boksviering. De solo-zege van Wout van Aert in Koksijde gebald in vier kernwoorden. De Belgische kampioen koos halfweg voor de juiste tubes en voerde een one-man-show op met Springsteen als backing vocal: You can’t start a fire. You can’t start a fire without a spark.

5 januari