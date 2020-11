NTT maakt doorstart als Qhubeka ASSOS, Campenaerts blijft bij de ploeg

WielrennenHet is nu ook officieel. NTT Pro Cycling gaat in 2021 verder als Team Qhubeka ASSOS. Victor Campenaerts blijft bij de ploeg.

Ryder Douglas, eigenaar van het team, is erin geslaagd op de valreep voldoende kapitaal te verzamelen. Dat was nodig na het afhaken van hoofdsponsor NTT en cosponsor Alcatel. NTT Pro Cycling maakt nu een doorstart als Team Qhubeka ASSOS.

Victor Campenaerts blijft zoals verwacht bij de ploeg. Zo maakte de Belgische werelduurrecordhouder bekend in een filmpje op zijn YouTube-kanaal.

NTT Pro Cycling heette vroeger Team Dimension Data (2016-2019) en daarvoor MTN-Qhubeka. Douglas Ryder wilde van bij de start met zijn team het wielrennen in Zuid-Afrika promoten. Qhubeka is een Zuid-Afrikaanse non-profitorganisatie die onder meer fietsen verdeelt onder kansarmen. Het Zwitserse ASSOS is gespecialiseerd in wielerkledij en -accessoires.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De nieuwe ploeg wordt kleinschaliger dan de bestaande - in coronatijden is het vinden van nieuwe sponsors een half mirakel. Het budget zou tussen 8 en 10 miljoen euro liggen. Voor Campenaerts is het nieuws sowieso een goeie zaak: hij had nog een lopend contract tot eind 2022 bij NTT en dat wordt nu gewoon voortgezet. Hij kon zo de moeilijke zoektocht naar een nieuwe ploeg staken.

Doordat de toekomst maandenlang onzeker was, zocht een groot deel renners al elders onderdak, zoals Michael Valgren (EF) en Ben O’Connor (AG2R), recent ritwinnaar in de Giro. Dat maakt dat de ploeg nog slechts acht coureurs onder contract heeft voor volgend jaar - naast Campenaerts zijn dat onder anderen Domenico Pozzovivo en Max Walscheid. Waarschijnlijk blijft ook Europees kampioen Giacomo Nizzolo aan boord.

Voor het nieuwe Qhubeka zal het niet zo moeilijk zijn nog renners aan te trekken, want er is nog heel wat volk op de markt: eigen renners die einde contract waren en nog geen ploeg hebben gevonden, maar ook jongens van CCC (dat ermee ophoudt) en renners van ploegen die besparen, zoals Lotto-Soudal. Vraag is alleen hoeveel kwaliteit de ploeg nog samen krijgt, want de beste renners zijn al van straat en de financiële middelen bij Qhubeka zijn beperkt.