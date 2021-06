Noor Rasmus Tiller snelste op Citadel van Diest en wint Dwars door het Hageland

Na een onrustig begin vormden Taco van der Hoorn, Aaron Van Poucke, Thibault Ferasse, Christophe Noppe, Damien Gaudin, Morten Hulgaard, Jan Willem van Schip en Coen Vermeltfoort de typische lange vlucht. Achter dit achttal controleerden vooral de renners van Deceuninck - Quick-Step, die geen mannetje mee hadden voorin. Bij de passage op de Grootbroekstraat, een gravelstrook van 5.400 meter op 78 kilometer van de finish, werd de achterstand door de grote groep gereduceerd tot een halve minuut. Gaudin spartelde als enige nog even tegen, maar op 72 kilometer van de finish was alles weer samen.

De opeenvolging van gravelstroken, veertien in totaal, zorgde voor een verdere uitdunning van het peloton. Bij een nieuwe versnelling, net na het intrekken van de twee plaatselijke omlopen van elk 23 kilometer, scheurden Yves Lampaert, Danny van Poppel, Boy van Poppel, Jonas Rickaert, Piet Allegaert, Connor Swift, Dries Van Gestel en Rasmus Tiller zich af van de grote groep, waaruit Zdenek Stybar letterlijk was weggevallen. Davide Ballerini, Wesley Kreder en Nils Eekhoff probeerden de kloof naar voor te overbruggen maar slaagden daar niet in.

Ter hoogte van de Demerdijk, de voorlaatste grindstrook op 9 kilometer van de finish, trok Boy van Poppel in de aanval, maar de Nederlander werd nog voor het einde van deze zone opnieuw gegrepen. Connor Swift stoof als eerste de helling van het Grasbos, of de Poggio van Diest, op. Die versnelling was er te veel aan voor Dries Van Gestel. Zeven leiders trokken de slotbeklimming van de Citadel van Diest op. Tiller zette zich op kop, werd niet meer geremonteerd en boekte zijn tweede profzege. In 2017 kroonde hij zich tot kampioen van Noorwegen. Dit jaar werd Tiller al tweede in de GP Le Samyn (1.1), vijfde in de Tro-Bro Léon (1.Pro) en derde in de Tour de Finistère (1.1).

Het podium, met Tiller, Van Poppel en Lampaert.

Tiller: “Hoop ooit Ronde van Vlaanderen te winnen”

Rasmus Tiller (Uno-X) boekte zaterdag met Dward door het Hageland (cat. 1.Pro) de mooiste zege in zijn nog prille carrière, maar droomt van meer. “ Net als zoveel jonge renners wil ik ooit eens koersen als de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix winnen”, verklaarde de 24-jarige Noor.

“Ik geloof alvast in mijn groeiproces. Ik heb mezelf voldoende tijd gegeven om me verder te ontwikkelen en de stiel te leren. En dat wil ik ook de komende seizoenen doen.”

Op de voorlaatste beklimming van het Grasbos, of de Poggio van Diest, leek Tiller het best lastig te krijgen, maar op de slothelling, de Citadel van Diest, was hij oppermachtig. “Op het einde zat ik wat door mijn beste krachten heen, maar dat zal voor iedereen in ons groepje zo geweest zijn. Na de laatste voorlaatste helling kon ik wat recupereren en ik wist dat ik tijdens de laatste beklimming naar de eindmeet toe alles op alles zou moeten zetten om een mooi resultaat te behalen. Het kwam erop neer nog een laatste keer spanning op de benen te zetten.”

“Ik vreesde vooral Jonas Rickaert en Yves Lampaert. Rickaert won hier vorig jaar. Gisteren bekeek ik nog eens de finale en de manier waarop Rickaert het toen haalde, was toch redelijk indrukwekkend. Lampaert heb ik al enkele keren bezig gezien in andere wedstrijden en met hem ben je nooit klaar.”

Rasmus Tiller (Uno-X Pro Cycling Team) pictured during Dwars door het Hageland (1.Pro) a one day race between Aarschot and Diest (177KM)