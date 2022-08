“Nooit in levensgevaar geweest”: Tiesj Benoot reageert op zware val in Livigno, waarbij hij nekwervel brak - Vanthourenhout: “Hij is onvervangbaar”

WielrennenTiesj Benoot (28) heeft bij zijn zware val op training in Livigno onder meer zijn tweede nekwervel gebroken. Er is daarbij geen zenuw geraakt, maar het seizoen van de Gentenaar zit er wel op. Benoot kon tijdens een afdaling de wagen van een onoplettende chauffeur niet meer ontwijken en kwam zo stevig ten val. Er wordt geprobeerd om hem vandaag al te repatriëren. Intussen plaatste Benoot een bericht op Instagram. Ook bondscoach Sven Vanthourenhout reageerde: “Tiesj is onvervangbaar, we gaan hem missen op het WK.”

Bondscoach Vanthourenhout over zware val en WK-forfait Benoot: “Dit komt hard aan”

“Eerst en vooral wil ik iedereen laten weten dat ik oké ben”, opent Benoot. “Gisteren was ik betrokken bij een ongeval in de Italiaanse Alpen. Ik ben nu in het ziekenhuis, waar ik herstel van de val en goede medische zorgen krijg. Ondanks de situatie - onderzoek wees uit dat ik een kleine fractuur in de nek heb - was ik nooit in levensgevaar. Bedankt iedereen voor alle berichten. In de komende weken zal ik me volop focussen op mijn herstel”, klinkt het op Instagram.

Zaterdag ging Tiesj Benoot in ons land nog trainen met ploegmaat Wout van Aert. Een tocht van 220 kilometer, waarna hij naar Livigno trok om daar met een hoogtestage het tweede deel van het seizoen voor te bereiden. Zonder ploegmakkers of andere collega-renners, enkel in het gezelschap van vriendin Fien en dochter Roos. Een familie-hoogtestage. Maar gisteren ging het mis: Benoot kwam in een afdaling - door een aanrijding door een auto - stevig ten val. De chauffeur wilde vanop een parking oversteken, maar deed dat zonder kijken. Bij het ongeval brak Benoot zijn tweede nekwervel, er werd geen zenuw geraakt. De grootste zorg is nu wanneer hij kan gerepatrieerd worden naar ons land. Er wordt geprobeerd om dat vandaag te doen.

Benoot ziet op deze manier wel zijn seizoen vroegtijdig ten einde komen. Op zijn programma stonden oorspronkelijk nog de Bemer Classics in Hamburg, de Ronde van Duitsland en de Canadese koersen. Dat alles in functie van het WK in Australië, waarvoor hij als trouwe luitenant van Wout van Aert een certitude was. Maar het trainingsongeluk gooit roet in het eten - de winnaar van de groene trui zal het down under zonder Benoot moeten doen.

Een aderlating, want de Gentenaar was bezig aan een beresterk seizoen. In het voorjaar reed hij solide in dienst van Van Aert en werd hij zelf knap tweede in Dwars door Vlaanderen. Vervolgens speelde hij manusje-van-alles in de Tour om Van Aert aan het groen en Jonas Vingegaard aan het geel te helpen. En die vorm trok Benoot ook door in de Clasica San Sebastian, waar hij toonde ook voor eigen rekening te kunnen rijden en knap derde werd.

Sven Vanthourenhout: “Tiesj heeft de auto op volle snelheid geraakt” “Rond 21u00, 21u30 kreeg ik gisteravond telefoon van Tiesj met het bericht dat hij zwaar ten val was gekomen op hoogtestage in Livigno. En dat het meteen duidelijk was dat zijn seizoen over is. In een afdaling is hij in aanraking gekomen met een wagen, die last minute de weg opreed. Tiesj heeft de auto in volle snelheid geraakt, met alle gevolgen vandien. Dat komt ook voor mij heel hard aan. Ik ken Tiesj intussen iets beter als mens. Uiteraard was hij ook teleurgesteld en zag hij meteen de ernst van de blessure in.” Vanthourenhout beseft dat Benoot een belangrijke factor kon zijn op het WK. “Tiesj is ook niet iemand die je zomaar kan vervangen. Hij is eigenlijk onvervangbaar. Het is een belangrijke schakel die wegvalt. Hij is een intelligent persoon en heeft koersinzicht. We gaan Tiesj missen in Australië. Wie Benoot dan toch kan vervangen? Je hebt iemand nodig die wegkapitein moet zijn en beslissingen moet durven nemen. Ik heb wel wat namen in m’n hoofd zitten, en ik moet jongens nu gaan contacteren, hoe zij het zien, of zij die rol kunnen en willen dragen. Ik denk aan 2, 3 namen die in de buurt komen van wat Tiesj de afgelopen jaren heeft gedaan. Dus ik hoop dat we een waardige vervanger kunnen vinden.”

