Nog vier wedstrijden voor de boeg: maak nu een Gouden Klassiekers-ploeg en maak kans op schitterende prijzen

Woensdag staat de Brabantse Pijl op het programma. Quick.Step-Alpha Vinyl komt met een erg sterke ploeg aan de start, want wereldkampioen Julian Alaphilippe (36 miljoen euro) en Remco Evenepoel (28 miljoen euro) zijn van de partij. Naast de twee renners van ‘The Wolfpack’ is ook Tom Pidcock (32 miljoen euro) een man om in de gaten te houden. De jonge Brit van Ineos heeft de goede vorm duidelijk te pakken en speelde een pertinente rol in de overwinning van Kwiatkowski. Hij maakte vorig jaar het zegegebaar in de Brabantse Pijl. De wereldkampioen veldrijden klopte Wout van Aert in een sprint bergop. In de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik is het vooral uitkijken naar tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar (36 miljoen euro).

Volledig scherm Tom Pidcock won vorig seizoen de Brabantse Pijl. © BELGA

Door de Franse presidentverkiezingen vond Parijs-Roubaix niet gisteren plaats, maar wel aanstaande zondag. Rond de deelname van Wout van Aert (38 miljoen euro) staan nog heel wat vraagtekens. De Belgische kampioen hervatte zijn trainingen na zijn coronabesmetting, maar het is nog maar de vraag of hij aan de start verschijnt. “Voor we beslissen gaan we uitgebreid testen: kijken of alles in orde is met zijn hart en zo”, aldus Richard Plugge, algemeen manager bij Jumbo-Visma. Als Van Aert niet start, is Mathieu van der Poel (36 miljoen euro) dé topfavoriet om na de Ronde ook de Helleklassieker te winnen.

Volledig scherm Mathieu van der Poel. © BELGA

De Dubbel

Er zijn geen klassiekers die zo bekoren als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en daarom zet de Gouden Klassiekers deze twee wedstrijden extra in de verf. In het speciale klassement ‘De Dubbel’ krijgen jouw ploegen punten op basis van hun prestaties in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Uiteraard zijn er ook aparte prijzen voorzien voor de beste kasseimanagers. Scoorde je goed in de Ronde dan is het nu tijd om te bevestigen. Sprokkelde je niet veel punten, dan is het tijd om je te herpakken en wel hoge toppen te scheren in Parijs-Roubaix.

In geval van ex aequo wordt de winnaar diegene die voor zijn ploeg het minste aantal miljoenen heeft uitgegeven. Indien er dan nog steeds van een gelijke eindstand sprake is, wordt er gekeken naar de ranking in het algemeen klassement van de ploegen (waarbij het hoogste team in het algemeen klassement voorrang krijgt). Lopen de winnaars daarna nog gelijk? Dan wordt er gekeken naar datum/uur van inschrijving ploeg (waarbij de eerst ingeschreven ploeg voorrang krijgt). Is ook dat hetzelfde, wordt de winnaar door lottrekking bepaald.

Volledig scherm Florian Vermeersch kwam vorig jaar als tweede over de streep op de Vélodrome in Roubaix. Dit jaar rijdt hij - door pech - een bleek voorjaar. Neem jij hem desondanks toch op in jouw Gouden Klassiekers-ploeg? © Photo News

