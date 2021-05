Nog twee dagen om kans te maken op 5.000 euro: speel mee met de Gouden Giro en win talloze prijzen

Koers kort KOERS KORT (3/5). WK wielrennen straks voor het eerst in Afrika - Landa gaat voor eindzege in Giro - Hermans speerpunt bij Intermar­ché-Wan­ty

9:57 Mikel Landa voert de selectie van Bahrain Victorious aan in de komende Ronde van Italië. Het team gaat voluit voor de eindzege met de 31-jarige Spanjaard. Landa heeft drie etappezeges in de Giro op zijn palmares. In de editie van 2015 werd hij derde in de eindstand, in 2019 vierde. Dit seizoen eindigde Landa op het podium (3de) in Tirreno-Adriatico, achter Tourwinnaar Tadej Pogacar en Wout van Aert.