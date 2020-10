Nog één keer knallen in de Gouden Klassiekers: dit is de ploeg voor de Ronde van onze wielerredactie

Zondag, hoogdag: de Ronde van Vlaanderen. De Ronde betekent ook het einde van een aparte jaargang van de Gouden Klassiekers . Speel jij nog mee voor de hoofdprijs van € 7.000 in het algemeen klassement? Of mik je voluit op de laatste dagzege? Onze wielerredactie geeft, speciaal voor Vlaanderens Mooiste, haar geheimen prijs in een Ronde-ploeg voor de Gouden Klassiekers.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix, 35M)

Samen met Wout van Aert de topfavoriet. Wilde vooraf het seizoen afsluiten met een zege in een Monument. Zondag is zijn laatste kans. Als hij de benen van vorig jaar in de Ronde heeft, zal hij er niet veraf zijn.

Wout van Aert (Jumbo-Visma, 32M)

Bewees in Gent-Wevelgem dat hij nog steeds over geweldige benen beschikt. Strade Bianche, Milaan-Sanremo, BK tijdrijden, twee ritzeges in de Tour... En toch is zijn honger niet gestild. “Ik heb al goed gegeten, maar ik heb wel nog zin in een dessert.” Zet hij zondag dé kers op de taart?

Volledig scherm Van Aert en Van der Poel: mag één van de twee zondag het zegegebaar maken? © AP en PN

Matteo Trentin (CCC, 27M)

De absolute kopman bij CCC. Afgelopen zondag derde in Gent-Wevelgem. “Ik voel me heel goed en ben klaar voor Vlaanderens Mooiste”, klonk het toen. Zwaait hij zijn ploeg uit met een knaller? Vanaf volgend seizoen rijdt hij voor UAE Team Emirates.

Mads Pedersen (Trek-Segafredo, 26M)

Tom Boonen won in 2012 Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. Peter Sagan deed in 2016 hetzelfde. Nu zijn we opnieuw vier jaar verder. Pakt Mads Pedersen, zondag winnaar in Gent-Wevelgem, ook de dubbel? De ex-wereldkampioen kan in elk geval de afstand aan.

Alberto Bettiol (EF, 24M)

De titelverdediger. Pakte vorig jaar uit met een fenomenale versnelling op de Oude Kwaremont. Heeft hij zondag opnieuw zo’n uithaal in petto? De benen zijn in elk geval in orde, getuige zijn vierde plaats in Gent-Wevelgem.

Alexander Kristoff (UAE Team Emirates, 23M)

Schrijf hem nooit af. Kan bergop niet met de besten mee. Maar als hij in een groepje kan terugkeren, doet hij meer voor de zege. Won de Ronde van Vlaanderen in 2015, vorig jaar werd hij derde.

Volledig scherm Alberto Bettiol won vorig jaar verrassend de Ronde van Vlaanderen. © AP

Stefan Küng (Groupama-FDJ, 20M)

Hardrijder pur sang. Kwam goed uit de Tour: derde op het WK tijdrijden, derde in de BinckBank Tour, vijfde in Gent-Wevelgem. Eind augustus nog oppermachtig op het EK tijdrijden. Een outsider.

Søren Kragh Andersen (Sunweb, 19M)

Vliegt de afgelopen maand als een straaljager. Won twee etappes in de Tour en greep nét naast de eindzege in de BinckBank Tour. Samen met Tiesj Benoot de kopman bij Team Sunweb. Is hij ook de kopman van jouw Gouden Klassiekers-ploeg?

Kasper Asgreen (Deceuninck - Quick-Step, 18M)

Sterke beer. Reed vorig jaar een fantastische Ronde van Vlaanderen. Heel de tijd in het offensief, met een knappe tweede plaats als bekroning. Was begin dit jaar de beste in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Florian Sénéchal (Deceuninck - Quick-Step, 18M)

Afgelopen zondag tweede in Gent-Wevelgem. En net zoals Kasper Asgreen (18 miljoen) een stuk goedkoper dan ploegmakkers Julian Alaphilippe (36 miljoen), Zdenek Stybar (28 miljoen), Yves Lampaert (25 miljoen) en Bob Jungels (22 miljoen). Kan profiteren van de sterkte van zijn team.

Andrea Pasqualon (Circus-Wanty Gobert, 9M)

Speerpunt bij Circus-Wanty Gobert. Kan een klimmetje over en is snel aan de meet. Gaat zondag niet zegevieren, maar is wel in staat een ereplaats bij elkaar te fietsen.

Volledig scherm Kasper Asgreen tijdens de verkenning van de Ronde van Vlaanderen. Vorig jaar werd de Deense kampioen tweede. © Photo News

Casper Pedersen (Sunweb, 8M)

De Pedersens zijn in vorm. Mads won zondag Gent-Wevelgem, Casper schoot die dag raak in Parijs-Tours. Kan in de schaduw van kopmannen Søren Kragh Andersen en Tiesj Benoot naar een knap resultaat rijden.

Johan Jacobs (Movistar, 7M)

Neoprof bij Movistar. De Spaanse ploeg wil zijn contract openbreken. Geen verrassing, aangezien de ex-veldrijder bezig is aan een sterk eerste seizoen bij de profs. Finishte afgelopen zondag als 16de in Gent-Wevelgem.

Florian Vermeersch (Lotto-Soudal, 4M)

Een koopje. De 21-jarige Belg van Lotto-Soudal streed volop mee in de finale van Gent-Wevelgem. Maakte deel uit van het elitegroepje dat na de laatste passage van de Kemmelberg aan zet was. Eindigde uiteindelijk als 13de. Man van de toekomst, maar kan zondag misschien al schitteren en zo jouw Gouden Klassiekers-ploeg cruciale punten bezorgen.

Joris Nieuwenhuis (Sunweb, 4M)

De doorsnee Vlaming kent hem als een veldrijder (in 2017 wereldkampioen bij beloften). Staat ook op de weg zijn mannetje. Reed de Tour de France uit en sprintte afgelopen zondag naar de derde plek in Parijs-Tours.

Volledig scherm Florian Vermeersch in actie op de Kapelmuur tijdens het afgelopen BK. © BELGA

