Niki Terpstra herbeleeft op Hotondmolen triomf in Ronde van Vlaanderen: “Tijdens een frietje-mayo met mijn vrouw besefte ik pas wat er gebeurd was”

Wielrennen Uw gids voor Gent-Wevelgem: hoe ziet het parcours eruit? Naar welke toppers moeten we uitkijken?

Exact één week voor de Ronde van Vlaanderen staat Gent-Wevelgem op het programma. Klassieke renners gaan de strijd aan met de spurters. Bovendien is er heel wat om naar uit te kijken. Van mogelijke waaiers in De Moeren, over de onverharde Plugstreets in Henegouwen tot drie passages over de Kemmelberg. Ontdek er hier alles over!

26 maart