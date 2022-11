Nieuwe heup voor Johan Museeuw na succesvolle operatie: “Ik ga voor de derde keer in mijn leven terugvechten”

Veldrijden Wereldkam­pi­oen Tom Pidcock duikt het veld in: “Hij heeft er weer zin in”

Voor de wereldkampioen veldrijden moet u dit weekend in Merksplas (zaterdag) en Overijse (zondag) zijn. Het is de eerste cross van Tom Pidcock (23) sinds hij in Fayetteville de regenboogtrui won. Na Overijse zal de Brit ook Kortrijk rijden. Wat daarna komt is onzeker. Vast staat maar één ding: voor het WK in Hoogerheide gaat hij passen.

19 november