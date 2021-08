Nieuwe domper: Chris Froome kon sinds Tour niet meer fatsoenlijk trainen en laat Vuelta schieten

Froome is een schim van de renner die hij voor zijn zware val in de Dauphiné van 2019 was. “Dat hij überhaupt op de fiets zit is al een wonder”, zei zijn toenmalige ploegmaat Wout Poels er eerder al over. De Limburger zag hoe Froome tijdens het verkennen van het tijdritparkoers met hoge snelheid ten val kwam door de rukwind. Hij liep meerdere botbreuken op en moest een streep zetten door de Tour.

Een jaar later, in 2020, ging de Tour opnieuw aan zijn neus voorbij. Ineos-Grenadiers verdeelde de kopmannen Egan Bernal (Tour), Froome (Vuelta) en Geraint Thomas (Giro) over alle grote rondes, maar zonder succes. Froome tekende na afloop van dat seizoen bij Israel Start-Up Nation in de hoop een gooi te doen naar zijn vijfde eindzege in de Tour. Dat is Froome - die de ronde wel uitreed - verre van gelukt, waarbij hij aangaf dat hij het in de Vuelta beter hoopte te doen.

Darmen

Maar ook door dat plan kan een streep gezet worden. De tweevoudig winnaar richt zich op de Ronde van Duitsland en de Ronde van Lombardije omdat hij sinds de Tour niet meer fatsoenlijk heeft kunnen trainen. Medische tests moeten uitwijzen waar het probleem van Froome zich bevindt, al zijn waarschijnlijk de darmen de boosdoeners. Omdat de Vuelta al over tien dagen van start gaat, is ervoor gekozen om de Spaanse ronde over te slaan.

“Ik voel me wel weer iets beter, maar het is niet nodig om alles op alles te zetten om alsnog de Vuelta te rijden. Ik kijk er naar uit het seizoen zonder fysieke problemen af te sluiten”, zegt hij tegen Cyclingnews. Ook de Ronde van Slowakije, Ronde van Sicilië en Coppa Agostini staan op zijn programma.

Volledig scherm Chris Froome. © Photo News