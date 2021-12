Nieuw-Zeelander Tim Carswell nieuwe piste-bondscoach, Kenny De Ketele wordt assistent

Wielrennen KOERS KORT. “Opi en Omi”-toeschouw­ster krijgt boete van 1.200 euro - publiek toegelaten in Dendermon­de voor clash Van Aert-Van der Poel

De toeschouwster die in de eerste rit van de voorbije Ronde van Frankrijk met een kartonnen bord een massale val veroorzaakte, is veroordeeld tot een boete van 1.200 euro. Dat besliste de correctionele rechtbank in Brest. De 31-jarige vrouw moet ook een symbolische euro overmaken aan de Union nationale des cyclistes professionnels (UNCP), die burgerlijke partij was.

9 december