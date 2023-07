Nieuw drama in de wielerwereld: 17-jarige Italiaanse renner overleden na val in juniorenkoers in Oostenrijk

“Liefst zou ik klok willen terugdraai­en en Seppe terugbren­gen. Maar dat gaat niet”: Lotte Kopecky openhartig over verlies van haar broer en nakende doelen

“Wanneer win je nog eens iets?” Het is het soort plaagstootjes dat Lotte Kopecky (27) heel goed kan hebben van wieleranalist-met-een-hart-voor-vrouwenkoers Dirk De Wolf (62). Bij de start van de Tour de France Femmes en met het WK in Glasgow om de hoek jaagt hij nog eens het vuur in onze ‘leading lady’. Met een pittig, bij momenten openhartig, maar vooral amusant dubbelgesprek als resultaat. “’t Is al goed, Dirk. ‘t Is al goed.”