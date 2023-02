Niet op pad met Remco, wel trip naar Rwanda voor Patrick Lefevere: “Benieuwd naar WK-parcours en organisatie”

Ronde van Oman Opnieuw feest voor UAE: Diego Ulissi in Oman de sterkste in sprint bergop, weer drie Belgen in top tien

Diego Ulissi heeft de vierde rit van de Ronde van Oman gewonnen. De Italiaan was de sterkste in een sprint voor Axel Zingle en Ide Schelling. Jordi Warlop was de eerste Belg die over de finish reed. Ook Jenthe Biermans en Maxim Van Gils eindigden in de top tien. Jorgenson trekt als leider richting de slotetappe.