“Niet normaal vandaag”: topfavoriete Cavalli loopt schedelletsel op, Kopecky mist beslissende vlucht na tussensprint

Tour de France FemmesChaos troef in de tweede rit van de Tour de France Femmes. Terwijl er eerst kilometers lang werkelijk niets gebeurde, ontaardde het slotstuk in waaiers, valpartijen en een beslissende vlucht die Lotte Kopecky helaas miste. “Niet normaal vandaag”, reageert ze.

“What the f... was this final?!” Het is een zuchtende Lotte Kopecky in discussie met haar ploegmates Demi Vollering en de Zwitserse Marlen Reusser in een van de pittoreske zijstraatjes van Provins, luttele seconden na afloop. Zie daar, samenvatting van rit twee in deze Tour de France Femmes. “Wat gebeurde er, na die tussensprint?”, wil ze nog weten, terwijl Demi Vollering uitvoerig vertelt over de valpartij die voor haar neus gebeurde. Ondertussen bollen slachtoffers van talloos veel valpartijen nog over de meet. Een gescheurd shirt, een gezwollen elleboog, een huilende renster vol schaafwonden met opengeknipte broek. Een slagveld.

Topfavoriete Cavalli slachtoffer

Kilometers lang werd de rit tussen Meaux en Provins nochtans door werkelijk niéts gekenmerkt. Geen aanvallen, geen pogingen. “De wind zat vol in de rug, da’s geen grote uitnodiging voor zo’n onderneming”, verklaart Lotte Kopecky. Maar op zo’n dertig kilometer voor einde plots: een finale vol chaos, chaos, chaos. “Het was echt niet normaal”, vertelt Kopecky, die de rit in het groen mocht starten dankzij een tweede plek in het puntenklassement. “Soms gingen we door kleine dorpjes en gebeurde er niets en soms zaten we op stomme lijnrechte wegen en gaan ze tegen de grond...”

Valpartij na valpartij tekent de rit, met Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) als grootste slachtoffer. De vrouw die naar voor werd geschoven om Annemiek Van Vleuten uit geel te houden in het slotweekend werd op 25 kilometer van de meet aangereden toen ze zelf een valpartij voor zich wilde ontwijken. De Australische kampioene Nicole Frain keek even naar haar fietscomputer, zag niet wat er zich net voor haar had afgespeeld en reed op volle snelheid op de topfavoriete in. Hallucinante beelden. Cavalli kwam nog in Provins aan, maar gooide ondertussen handdoek in de ring. De eerste diagnose: een schedelletsel.

Slim gezien

Winnen zat er voor Kopecky - ondanks een lastige aankomst op haar maat - niet in. En ook die groene trui moet ze afgeven, aan winnares en nieuwe gele truidraagster Marianne Vos. Kopecky sprokkelde punten in de tussensprint - ze werd derde na witte trui Maike van der Duin en Lorena Wiebes -, maar miste daarna de beslissende vlucht. Want terwijl Kopecky en co uithijgden na het punten pakken, ging wereldkampioene Elisa Balsamo ervandoor met bijzonder sterk gezelschap. Het peloton ziet Balsamo, Elisa Longo-Borghini, Marianne Vos, Kasia Niewiadoma en Sylvia Persico niet meer terug.

“Balsamo had dat slim gezien, hé. Lorena en ik gingen vol voor die pelotonsprint... als je dan kan aanzetten, sla je meteen een mooi gat. Ik had net alles gegeven, ik kon niet reageren. En ook de ploeg kon het niet meer oplappen- het ging echt hard toen- en er was geen samenwerking in het peloton. Een risico? Tjah, als ik niet mee sprint zijn die punten weg. Kan ik meeglippen in die groep en worden we gepakt, dan heb ik ook niets. Het zijn keuzes die je moet maken.” Revanche straks in Epernay? “Een makkelijke rit wordt het niet, maar het zou mooi zijn. Ik ben nog altijd rustig”, knipoogt ze.

In de finale ontstond er een elitegroep met Marianne Vos, Elisa Balsamo, Silvia Persico, Katarzyna Niewiadoma, Elisa Longo Borghini en Maike van der Duin. Het zestal trok de slotkilometer in, waarna Vos eenvoudig naar de overwinning sprintte. Ritzege én geel voor de Nederlandse. Julie De Wilde werd zevende, Lotte Kopecky negende.

Vos: “Ik heb hier geen woorden voor”

Vos sprintte in de tweede etappe van de Tour de France Femmes naar ritwinst en het geel. De Nederlandse was na afloop danig onder de indruk. “Echt, hier heb ik geen woorden voor. Dit is zeker geen revanche voor mijn tweede plaats van gisteren, dit is gewoon een heel mooie dag.”

“Ik wist dat we vandaag scherp en gefocust moesten zijn”, vertelde Vos. “Aan die tussensprint ging het daarna over smalle wegen en de wind zou zijn rol spelen. Elisa trok door na de tussensprint, maar ik had niet verwacht dat we voorop konden blijven. Zelfs in de laatste kilometer twijfelde ik nog omdat ik wist dat ik snelle meiden om me heen had en we allemaal die zware finale in de benen voelden.”

Vos timede evenwel perfect. “Ik ging de sprint vroeg aan en hoopte dat het voldoende was. Ik heb er geen woorden voor. Ik win een rit en pak het geel. Dat is extra mooi.”

Volledig scherm © Photo News

“Erg bezorgd over de veiligheid” “We hebben niet veel nieuws over Cavalli, ze heeft een schedelletsel”, verklaarde ploegmanager Stephen Delcourt bij de aankomst in Provins. “We staan in contact met de arts. Ze is naar het ziekenhuis overgebracht. Daar gaat ze onder de scanner.” De nummer 2 van de voorbije Giro d’Italia werd aan hoge snelheid vol aangereden door de Australische kampioene Nicole Frain. Cavalli zat enkele minuten op de grond, kroop uiteindelijk toch weer op de fiets om uiteindelijk op te geven. “Ze heeft een grote schok gehad. We wilden geen risico’s nemen”, zei Delcourt. “Ze aarzelde om door te gaan, maar het team zei nee. We willen niet spelen met de levens van onze rensters. We zijn zeer bezorgd. Je zag de zeer dramatische val en hoe gevaarlijk onze sport is. We moeten echt voorzichtig zijn. Ik ben erg bezorgd over de veiligheid van onze rensters.” Volledig scherm © Eurosport Volledig scherm © Eurosport Volledig scherm Cavalli reed de rit zowaar nog uit. © AFP Naast Cavalli moest ook haar landgenote Gaia Masetti opgeven, net als Laura Sübelmich. De Duitse ondergaat onderzoeken op eventuele breuken in het ziekenhuis, aldus haar team Plantur-Pura. Volledig scherm © Photo News

