Niet iedereen start in de drie heuvelklassiekers, wie rijdt de komende week waar?

WielrennenHet Ardense drieluik staat voor de deur. De Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zijn traditioneel de slotakkoorden van het klassieke wielervoorjaar. Wie komt nog waar in actie? En wie zijn dus geschikte transfers in jouw Gouden Klassiekers-ploeg ? Een blik op de programma’s van de toppers.

Mathieu van der Poel in de Amstel, Marc Hirschi in de Waalse Pijl en Primoz Roglic in Luik-Bastenaken-Luik. De laatste namen op de erelijst van de heuvelklassiekers spreken voor zich. De komende dagen gaan we op zoek naar opvolgers, maar daarbij komt niet iedereen in alle wedstrijden aan de start.

De grootste kanonnen betwisten de Ardense trilogie in haar geheel. Roglic, Alaphilippe, Valverde, Fuglsang, Hirschi, Wellens, Matthews, Kwiatkowski, Teuns en Schachmann zijn er zonder ongelukken drie keer bij. Mogelijk komt daar nog Pidcock bij, maar de Brit weet nog niet of hij Luik-Bastenaken-Luik aan zijn programma toevoegt. Onze hipster-tips voor de Gouden Klassiekers: Gaudu, Vingegaard, Aranburu, Schelling en Livyns.

Aan de start in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik

Roglic (38m), Alaphilippe (37m), Carapaz (24m), Valverde (30m), Fuglsang (32m), Guillaume Martin (19m), Hirschi (30m), Gaudu (13m), Wellens (26m), Matthews (27m), Schachmann (30m), Barguil (20m), Kwiatkowski (30m), Chaves (18m), Vingegaard (9m), Aranburu (15m), Paret-Peintre (9m), Teuns (27m), Higuita (19m), Livyns (8m) en Schelling (8m).

Volledig scherm Primoz Roglic is er in de Ardennen straks drie keer bij. © Photo News

Bovenstaand groepje renners lijken dus de beste opties om binnen te halen in je ploeg voor de Ardennenklassiekers. Komen we dan bij het kladje renners dat niet drie, maar twee Ardennenklassiekers rijdt. Tiesj Benoot is daarbij de witte merel die voor de Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik kiest en tussenin de Waalse Pijl laat schieten. Anderen nemen liever twee koersen na elkaar. Voor de Gold Race en de Waalse Pijl zijn dat tot nader order Pidcock, Vansevenant en Madouas.

Behoudens last minute-wijzigingen geen van die drie in Luik-Bastenaken-Luik dus. Verder flink wat renners die de Amstel nog laten schieten, maar dan wel tweemaal present tekenen in Wallonië. Tourwinnaar Pogacar is wat dat betreft de blikvanger. Cosnefroy, Kämna, Adam Yates, Formolo, Woods, Mollema, Gilbert en Rui Costa volgen zijn voorbeeld.

Starten in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl, geen Luik-Bastenaken-Luik:

Pidcock (19m), Madouas (16m), Vansevenant (11m)

Starten in de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik, geen Waalse Pijl:

Benoot (27m)

Starten in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, geen Amstel Gold Race:

Pogacar (32m), Cosnefroy (24m), Kämna (16m), Adam Yates (20m), Formolo (23m), Woods (27m), Mollema (22m), Rui Costa (16m), Gilbert (28m)

Volledig scherm Tadej Pogacar start in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, de Tourwinnaar laat wel de Amstel Gold Race schieten. © Photo News

Blijven dan nog de solisten over. Daarbij een pak kasseispecialisten die door het uitstel van Parijs-Roubaix naar oktober nog de Amstel Gold Race bij hun programma nemen. Zo staan mannen als Van Aert, Van Avermaet, Stuyven, Trentin en Colbrelli allemaal nog aan de start in Nederland. Met de Amstel zijn ze dan wel toe aan hun laatste koers van het klassieke voorjaar.

Romain Bardet en Dan Martin zien zich door hun programma ook genoodzaakt maar één Ardennenklassieker voor hun rekening te nemen. De Fransman en de Ier starten maandag nog in de vijfdaagse van de Tour of The Alps. De twee kunnen dus enkel deelnemen aan Luik-Bastenaken-Luik. Nog vreemder is de keuze van Rigoberto Uran, de 34-jarige Colombiaan reist enkel naar onze contreien af om de Waalse Pijl te betwisten.

Starten enkel in de Amstel Gold Race

Van Aert (38m), Van Avermaet (30m), Stuyven (28m), Kragh Andersen (26m), Trentin (26m), Colbrelli (25m), Vanmarcke (24m)

Starten enkel in de Waalse Pijl

Uran (19m)

Starten enkel in Luik-Bastenaken-Luik

Dan Martin (23m)

Bardet (22m)

Volledig scherm Wout van Aert. © BELGA

