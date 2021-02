Niet geld of gebrek aan waardering, maar wel vertrouwensbreuk lag aan basis vertrek opvallende transfer Hirschi

Wielrennen Roger De Vlaeminck in ‘zijn' Eeklo: “ Ik hoop dat Mathieu en Wout van de Ronde en Roubaix er elk eentje winnen. En Alaphilip­pe geen”

13 februari Aandachtige toeschouwer op de Ethias Cross in Eeklo vanmiddag: Roger De Vlaeminck. In zijn thuisbasis nam De Vlaeminck ook even de tijd voor een gesprek met VTM. De voormalige renner had het uiteraard over Mathieu van der Poel en Wout van Aert, maar hij opperde ook enkele ideeën om de cross te vernieuwen. De Vlaeminck verkeerde trouwens in goed gezelschap, want ook z'n nieuwe vriendin was erbij.