Niet Evenepoel, maar thuisrijder Lampaert kroont zich tot Belgisch kampioen tijdrijden

Wielrennen Binche wordt gastheer voor vier BK’s bij de elite tussen 2024 en 2030

14 juni Vier nationale kampioenschappen wielrennen bij de elite, mannen en vrouwen, zullen worden gehouden in Binche in de provincie Henegouwen. Dat hebben Belgian Cycling, de Belgische wielerbond, en de stad Binche aangekondigd op de bondszetel in Tubeke. De stad, vooral bekend om haar carnaval met de Gilles van Binche, zal in 2024 voor het eerst gastheer zijn voor de nationale kampioenschappen tijdrijden. Die zullen ook in 2029 neerstrijken in Binche. De wegkampioenschappen in de stad zijn voor 2025 en 2030.